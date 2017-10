La scienza del ben di schiena, la posturologia

La posturologia studia l'essere umano nel suo complesso, in particolare come questo si pone in relazione allo spazio, alle cose e alle persone che lo circondano. La posizione eretta, caratteristica dell'essere umano, è il punto di partenza dell'esame posturale. Quando si osserva di faccia o di profilo un uomo in piedi, esso riposa solo sui suoi piedi giunti, e il suo poligono di sostegno è dunque molto ridotto. In effetti, malgrado la sua apparenza immobile, egli oscilla impercettibilmente in avanti, indietro e lateralmente in funzione delle contrazioni muscolari riflesse che correggono i suoi scarti e mantengono il suo equilibrio, con un alternarsi di contrazioni antagoniste ripetute. La posturologia valuta i disturbi dell'equilibrio, gli errori di allineamento e di distribuzione dei carichi basandosi su un modello diagnostico globale che consente di correlare e integrare i'analisi di vari sistemi recettoriali del corpo: occhi, orecchio interno, colonna vertebrale e piedi. Il mantenimento di una postura corretta dipende da una corretto equilibrio fra i muscoli, le articolazioni, l'apparato visivo, il sistema temporo-mandibolare e non ultimo per importanza, lo stato emozionale, di stress, causa di continue e anche impercettibili tensioni che si "riversano" sul fisico. Uno squilibrio posturale può essere causato anche da una malocclusione dentaria, da un difetto visivo, da asimmetria degli arti inferiori e da molti altri fattori, così come da problemi di postura possono derivare disturbi quali vertigini, mal di schiena, cefalee, intolleranze alimentari, ecc. Il mal di schiena non è un fattore predisponente, chi ne soffre non è destinato a soffrirne tutta la vita, deve solo fare una buona prevenzione, il segreto è tutto qui. Intervenendo sulle cause che generano il mal di schiena, infatti, attraverso lo studio delle abitudini del paziente e una corretta analisi posturale, si può risolvere il problema. Con una adeguata strumentazione specialistica per l'esame posturologico è possibile misurare lo stato dell'equilibrio e programmare una "rieducazione posturale" che può certamente aiutare a normalizzare le asimmetrie eventualmente esistenti nel paziente. Una verifica posturale effettuata già a partire dall'età scolare e seguita nel tempo, aiuterebbe nel prevenire molte delle patologie che potrebbero affliggerci in età adulta. Avere un buon assetto posturale è uno dei presupposti fondamentali per tenere il più lontano possibile il mal di schiena. In sintesi, a una corretta postura devono corrispondere: assenza di tensioni muscolari, rapporti armoniosi e soprattutto assenza di sintomi. Rivolgersi con fiducia a un posturologo ci aiuta a scoprire che modificando piccoli gesti quotidiani - spesso abitudini scorrette consolidate -, utilizzando accessori più consoni al corpo ed educandolo a una gestualità corretta, possiamo trasformare il concetto comune di mal di schiena, considerato un segnale dell'età che avanza, in un... ricordo di gioventù! Giuseppe Russo