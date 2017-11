La scienza in naturopatia

La scienza applicata in naturopatia. Gli umori sono costituiti dal sangue, dalla linfa e dai diversi liquidi intra ed extra-cellulari che rappresentano circa l'80-90 per cento del corpo umano, il restante 10-20 per cento si bagna in questi umori, attingendovi nutrimento e scaricandovi le proprie tossine. Da ciò si capisce l'importanza della situazione nella quale si trovano questi umori, essendo nel terreno organico l'origine di tutte le malattie, o meglio di tutte le forme che riveste la malattia, allorché esso sia intossicato : "la malattia è una e la sua causa è la presenza nell'organismo di sostanze estranee alla massa vitale utile" (Khune). L'umorismo è una scienza anzitutto sintetica e respinge automaticamente ogni analisi approfondita e dettagliata che rischierebbe di mascherare i fenomeni importanti (diagnostica dell'allopatico). Aristotele ha dichiarato : "non esiste scienza del particolare, non esiste scienza che del generale"; e Platone: "bisogna cercare di guarire l'organo attaccandosi a tutto l'individuo". La sua tecnica: questa è il naturismo, vale a dire l'utilizzazione di metodi naturali o simili alla natura, per accendere, dirigere e/o controllare l'auto-guarigione aiutando la forza vitale, più o meno scarsa a causa dell'intossicamento umorale. Per questo la naturopatia dispone di dieci agenti naturali (o tecniche): gli alimenti (bromatologia), le piante (fitologia), i bagni (idrologia), gli esercizi (kinesologia), le mani (chirologia), i gas (pneumologia), i riflessi (riflessologia), i raggi (attivologia), i fluidi (magnetologia). Queste tecniche sono applicate nel contesto di ognuna delle tre cure naturopatiche in funzione di ogni caso: