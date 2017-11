La seduta di shiatsu

Un trattamento shiatsu, se fatto bene e da una persona competente, è sempre efficace e può essere effettuato ovunque, anche in situazioni non prevedibili e su bisogni immediati. Inoltre, può essere fatto presso il domicilio del ricevente che cercherà in questo caso di scegliere una stanza o un angolo il più possibile tranquilli e accoglienti. Normalmente, però, chi vuole fare un trattamento si reca nello studio dell'operatore e viene accolto in un ambiente confortevole e rilassante, che favorisce una condizione di calma e interiorizzazione. Quest'atmosfera contraddistingue il luogo della pratica e lo differenzia da un normale ambiente curativo, magari ambulatoriale, dove in genere l'avvicendamento delle persone è più rapido, il tempo da dedicare loro ridotto e l'attenzione più rivolta all'immediatezza del disturbo che alla persona. Di solito l'arredo dello studio è essenziale e sobrio: protagonista della stanza è il futon, un materassino particolare imbottito di cotone, abitualmente impiegato in Oriente per svariate situazioni di vita quotidiana. Sul futon viene fatto sdraiare il ricevente: il trattamento shiatsu infatti si svolge a terra. Essere appoggiato a terra significa, per chi riceve, la possibilità di abbandonarsi completamente, senza sentirsi sospeso o preoccupato di cadere, come potrebbe avvenire su un lettino. Anche l'operatore in questa condizione ha modo di lavorare comodamente, avendo a disposizione lo spazio necessario per mettere in atto le sue tecniche e sistemare il corpo del ricevente nelle posizioni più idonee. Diverse sono le posizioni che, a seconda delle necessità, possono essere fatte assumere al ricevente: sdraiato prono o supino, disteso su un fianco, a volte anche seduto con l'adeguato sostegno di cuscini. La posizione sarà comunque sempre confortevole e tale da garantire la stabilità sul terreno, poiché l'eventuale precarietà dell'appoggio verrà opportunamente equilibrata da cuscini o dal sostegno fornito dal corpo stesso dell'operatore. Al ricevente verrà chiesto di togliersi le scarpe, ma non di spogliarsi, come avviene di solito per i massaggi, perché nello shiatsu non è richiesto di lavorare sulla pelle nuda. Gli abiti indossati potranno essere una semplice maglietta e un pantalone da tuta, meglio se in tessuto naturale. La seduta si apre quasi sempre con un breve colloquio. Inizia poi il trattamento vero e proprio durante il quale il dialogo tra operatore e ricevente continua ad altri livelli: non si usano più le parole, ma unicamente il contatto che, attraverso la pressione, diviene intenso, consapevole e profondo. Il trattamento si svolge normalmente in silenzio, in modo che sia chi riceve che chi opera possano mantenere l'attenzione su ciò che accade. L'operatore può sentire sotto le mani la realtà della situazione non solo fisica, ma anche energetica del corpo del ricevente e i suoi cambiamenti; il ricevente a sua volta può cogliere il fremito sottile del fluire dell'energia, stimolato dalla pressione e il proprio movimento di risposta all'azione dell'operatore. Lo shiatsu diventa così un autentico colloquio non verbale tra operatore e ricevente, un colloquio che va a toccare diversi piani di consapevolezza. L'operatore eseguirà le pressioni secondo le modalità caratteristiche dello shiatsu: perpendicolarità, costanza, assenza di sforzo muscolare e ascolto. Il trattamento riguarda tutto il corpo, addome, dorso, gli arti e il capo. Al termine il ricevente rimarrà ancora alcuni minuti sdraiato in piacevole abbandono per permettere allo shiatsu di continuare la sua azione dentro di lui, mentre gradualmente riprende contatto con la realtà circostante. Possono seguire alcune domande, precisazioni e chiarimenti tra i due soggetti che hanno fatto shiatsu insieme. L'operatore può anche fornire consigli utili per mantenere nel tempo i benefici ottenuti con la seduta. Douglas Gattini e Marilena Agazzi operatori e insegnanti shiatsu