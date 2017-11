La sicurezza al primo posto

Oli essenziali, una mini guida per capire come utilizzarli in tutta sicurezza

Gli oli essenziali non vanno mai utilizzati puri, se non in pochissimi casi, segnalati dallo specialista.

Non dovrebberero essere usati neppure per uso interno.

Bisogna evitare il contatto con gli occhi. Nel caso, è necessario sciacquare al più presto e abbondantemente.

Le donne incinte (o quelle che presumono di esserlo) e le donne che allattano devono evitare gli oli di: cannella, basilico, ginepro, finocchio, rosmarino, timo, salvia, issopo, wintergeen, betulla