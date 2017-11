La sindrome di Gertrude. Quasi un’autobiografia

La sindrome di Gertrude. Ma che che cos'è? Quali sono i sintomi? Ricordate Gertrude, la Monaca di Monza, personaggio de "I promessi sposi"? Lei non seppe dire di no. Al padre, alle regole della società, a un uomo, all'amore, al peccato e a una vita che non voleva. Bene, analogamente, qui si parla di qualcuno che non riesce a dire di no. Qualcuno d'eccezione: Lella Costa.

Il sottotitolo chiarisce la natura del libro, "quasi un'autobiografia". Lella Costa si racconta, racconta a cosa non ha saputo dire di no. Non racconta di intrighi amorosi e famigliari. No, Gertrude dà solo il nome alla sindrome, ma i sintomi qui descritti non si identificano con quelli della monaca. Lella Costa racconta in questo libro episodi della sua (ma anche della nostra, vedrete) vita, le opportunità che le sono capitate non riuscendo a sottrarsi a quasi nessuna proposta di avventurarsi in nuove vie e nuovi percorsi. Personali e artistici.

E' un libro molto molto bello, si legge tutto d'un fiato. L'autrice racconta gli incontri essenziali, i momenti particolari. La famiglia, il lavoro, gli amici della vita. L'impegno civile. Ma anche cose più leggere, come la sua passione per le scarpe e per la moda. Tra impegno e frivolezza, con un tocco colto e ironico, divertente. Sempre appassionato. Sì, perché è proprio questo che si sente leggendo. La passione di una donna, per tutto quello che fa. La passione che la conduce a dire sì, a sperimentare. E a raccontare poi con brillantezza, ironia e con una particolare intelligenza, quella del cuore. Un libro che si legge tutto d'un fiato. Che fa sorridere, ridere, ma anche commuovere, pensare. Qui parla di se stessa Lella Costa, ma forse parla anche di tutti noi. Per questo è "quasi un'autobiografia", perché racconta episodi della recente storia italiana che ci riguardano tutti. Ci si sente estremamente coinvolti in queste pagine. E ci si sente a casa, quasi.

Se non lo siete già stati, vi consigliamo di farvi colpire dalla "sindrome di Gertrude" e di dire di sì a questo libro!