La solidarietà è al dente

Un libro che raccoglie un'esperienza umana e culinaria straordinaria e che mescola in modo gustoso e competente storie, incontri e ricette di grandi classici, dai pizzoccheri alla zuppa inglese. Ma per 60 persone! "Cen'è per tutti" è dedicato a chi crede davvero nella convivialità e vuole provare l'emozione e il piacere di mantecare risotti titanici, servire spaghettate laocoontiche, apparecchiare tavolate a perdita d'occhio. Un regalo perfetto per chi ama cucinare per tanti amici, organizzare feste e occasioni collettive, per il proprio gruppo scout, la propria associazione, i bloggers del proprio gruppo web, i compagni di scuola dei propri figli. E allo stesso tempo contribuire al reinserimento sociale degli Ospiti di Cena dell'Amicizia. Il libro comprende un breve saggio del gastronomo Allan Bay. Il libro esce in una veste editoriale originale ed elegante. La copertina è opera dell'illustratore Federico Maggioni. Tutti i proventi che deriveranno dal libro andranno a sostenere i progetti di reinserimento sociale degli Ospiti di Cena dell'Amicizia. A cura di: redazione LifeGate, Cornelia Pelletta