La Spedizione selvaggia al capolinea

La spedizione è finita, ma il bello deve ancora venire. Al rientro di Francesco in Italia vi mostreremo il reportage fotografico esclusivo che ha realizzato in questi dieci giorni. 29 marzo: la Spedizione selvaggia è giunta al termine. Francesco Pistilli è tornato a Manaus, la capitale dello stato di Amazonas, pronto a godersi qualche giorno di meritato relax. Francesco si è rivelato essere l'inviato giusto per questa esperienza ricca e impegnativa. Grazie alle sue foto ci ha fatto sentire e vedere la vera faccia dell'Amazzonia, mostrandoci i volti delle persone che vivono in contatto quotidiano con la foresta, che cercano di proteggerla giorno dopo giorno.

25 marzo: partenza in barca, alla sera, da Parintins per Silves, viaggiando tutta la notte e dormendo in amaca. Giunti ad Urucará; dalla barca si passa al motoscafo per arrivare a Itapiranga. Poi Francesco prenderà un pullman per circa un'ora, fino a raggiungere la sponda del Rio Urubù. Da qui, un traghetto lo porterà nell'Isola di Silves.