La storia del digiuno

Una vera riscoperta del digiuno è attribuibile al Movimento Igienista o Movimento d'Igiene Naturale che nasce negli Stati Uniti d'America nel 1829 e diffonde l'idea che la salute dipenda soltanto dall'equilibrio naturale delle attività vitali, rigettando ogni terapia, ogni rimedio e propugnando il ripristino di abitudini e comportamenti naturali come solo mezzo per mantenere o recuperare la salute. Il digiuno viene considerato il metodo più naturale per ripristinare l'attività vitale dell'organismo per rimuovere gli accumuli tossici, secondari ad abitudini di vita errati e innaturali, che sono la vera causa di ogni patologia. Come ricorda Sebastiano Magnano nel suo libro "Il digiuno terapeutico", fra i primi igienisti che si interessarono al digiuno ricordiamo: Isaac Jennings, nato nel 1728 nell'Ohio, considerato il precursore del Movimento Igienista; Sylvester Grahm, nato a Boston nel 1794, R.Trall, G.H.Tailor, J.H.Tilden che scrisse un lavoro fondamentale per il pensiero igienista: ''Tossiemia e disintossicazione''. Molti terapeuti igienisti o naturisti di idee affini all'igienismo scrissero sul digiuno: E. H.Dewey, nato a Wayland nel 1839, pubblicò nel 1900 ''The no breakfast plan and the fasting cure''; H.Carrinngton pubblicò nel 1909 ''Vitality, fasting and nutrition''; L. Hazzard nel 1927 ''Scientific fasting''. Il più noto tra gli autori igienisti è Herbert M. Shelton che con le sue numerose pubblicazioni e con la sua attività diffuse il Movimento Igienista nel mondo e lo rielaborò in modo unitario. Scrisse numerosi libri sul digiuno. In Italia sono stati pubblicati: "Digiunare per rinnovare la vita", Edizioni Paoline; "Il digiuno può salvarvi la vita", Casa editrice Igiene Naturale, ed altri (vedi bibliografia). In Francia ricordiamo il dott. A Guelpa, che scrisse ''Autointossicazione e disintossicazione: rapporto sul nuovo trattamento per mezzo del digiuno del diabete e altre malattie croniche'' ed inoltre il dott. Pauchet e il dott. Paul Carton; in Inghilterra il dott. Weber; in Germania il dott. Moller e il dott. Rieden; in Svizzera il dott. Von Segeser che scrisse nel 1914 ''La cura del digiuno''.