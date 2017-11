La storia dell’amore

Quel libro si intitola "La storia dell'amore" e non esaurisce il suo significato per due soli amanti: è molto, molto di più. Lega un padre a un figlio mai conosciuto, una donna ad un uomo scomparso prematuramente, due amici a lungo separati, una ragazzina al suo papà e al suo piccolo fratello. Quel libro esiste ancora ed evidentemente non è stato importante solo per Leopold, ma anche per qualcun altro: c'è chi ha talmente apprezzato le sue parole e il suo racconto che ha deciso di dare alla propria figlia il nome della protagonista di quelle pagine. Leopold non sa che il libro esiste ancora, non sa chi lo ha avuto tra le mani, non sa che cosa ha significato e non sa che esiste al mondo una ragazzina che si chiama proprio come la donna che ha sempre amato, Alma. In questo libro si alterna la voce di Leopold che, ormai anziano, vive a New York dove trovò rifugio molti anni prima per sfuggire alle atrocità dell'Olocausto, a quella della piccola Alma, che vuole scoprire chi è la donna a cui deve il suo nome, chi ha scritto quel libro, perché il suo papà lo ha regalato alla mamma e perché è stato così importante per loro. Nella lettura ci si trova immersi in una struttura narrativa sapientemente studiata, complessa e curatissima, che confonde e avvince. Un libro originale, da leggere tutto d'un fiato per non perdere nessuno dei particolari che si riveleranno importanti nella storia, per regalarsi una sensazione di dolce malinconia. "Nemmeno ora esistono tutti i sentimenti possibili. Ci sono ancora quelli che stanno olotre la nostra capacità e la nostra immaginazione. Talvolta, quando si sente un brano musicale appena composto, o quando accade qualcosa che era impossibile prevedere, immaginare o descrivere, un nuovo senitmento entra nel mondo. E allora, per la milionesima volta nella storia dei sentimenti, il cuore si erge ad assorbirne l'impatto". E dopo aver letto questo libro, quello che sentirete sarà proprio un forte balzo nel petto.