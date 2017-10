La storia di un popolo e della sua tradizione medica

Chi negli anni settanta, in occidente, voleva approfondire lo studio dell'ayurveda si scontrava con un mondo praticamente insondabile. Troppe le differenze tra il modello scientifico e il pensiero orientale, poche le chiavi di accesso, faticoso il percorso di chi voleva appropriarsi esclusivamente del sapere curativo ayurvedico, senza passare attraverso la conoscenza dei testi vedici, come degli usi sedimentati nella cultura indiana. Non bastava una vita! Anche andare alle fonti, lasciava sconcertati. In India i secoli avevano frantumato il sapere di questo millenario metodo di cura, in tradizioni di carattere locale, tramandate da padre in figlio e dove i medici ayurvedici erano possessori ognuno di una sola tessera di un più ampio mosaico: impossibile raggiungere una visione d'insieme. Si era arrivati al punto che molte pratiche, anche importanti, erano sconosciute agli indiani stessi. I missionari e la dominazione coniale fecero il resto introducendo i metodi della medicina occidentale, con una velocità che solo il potere e i possessori della "verità" conoscono. Dell'ayurveda era andata perduta soprattutto la sua concezione della salute, intesa come risultato di equilibri interni del corpo e della consapevolezza di sé e della propria natura, mentre erano parzialmente rimasti gli aspetti pratici per il trattamento delle malattie. Un complesso sistema di cura e di pensiero ridotto al rango di curiosità storico-antropologica. É in questo contesto che agli inizi degli anni ottanta compare sulla scena Maharishi Mahesh Yogi, rappresentante della più antica tradizione yoga, che tesse una preziosa rete di contatti tra i migliori medici ayurvedici e studiosi indiani degli antichi testi vedici, al fine di recuperare e organizzare in una forma accessibile, la teoria e la pratica dell'ayurveda. Un lavoro importantissimo che ha dato i suoi frutti ed è stato riconosciuto anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'ayurveda, così come lo conosciamo oggi in occidente, praticato dai medici come dagli istituti di medicina non convenzionale, descritto negli articoli o nei libri è in effetti il Maharishi ayurveda.