La superbike elettrica che si prenota via web

100% elettrica, 100% "Made in Modena", patria dei motori . La superbike elettrica da 220 km/h da oggi si può prenotare e acquistare online grazie ad uno dei sistemi di pagamento via web più conosciuti e utilizzati, ovvero tramite il canale Paypal (sistema inventato dal padre della supercar elettrica Tesla Roadster). Energica potrà essere quindi prenotata da ogni angolo del globo, basterà una connessione ad internet. Grazie al versamento tramite Paypal si avrà la priorità nell'acquisto della moto. Basta andare sul sito ufficiale di CRP Racing, cliccare su Prenota e dopo aver compilato i campi richiesti, sarà possibile versare la caparra di prenotazione. 150 km di autonomia, freni Bembo, elettronica da F1. Una superbike che non ha nulla da invidiare alla cugine dal motore a scoppio, potente, divertente da guidare e senza emissioni inquinanti. Il motore è in grado di erogare una potenza di 100 kW; grazie al computer di bordo è possibile scegliere la potenza e la mappatura ideale alle varie condizioni del fondo stradale: dalla strada di montagna all'asfalto bagnato. Equipaggiata con freni Brembo è dotata di una doppia pinza monoblocco anteriore con attacchi radiali e 4 pistoncini, mentre la pinza posteriore è a 2 pistoncini. Gli pneumatici che CRP ha montato su Energica sono i Pirelli Diablo Rosso. Il cruscotto digitale con LCD multifunzione è lo stesso che viene montato nel campionato mondiale di Moto2, mentre la fanaleria è a LED, più efficiente e luminosa. Energica è inoltre dotata di un sistema frenante per il recupero dell'energia, lo stesso che viene utilizzato in F1. Il prezzo della prima moto stradale tutta italiana e 100% elettrica parte dai 18.000 euro.