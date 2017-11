La tartaruga Emma

Kira ha una tartaruga, Emma, ricevuta dalla sua insegnante di danza. Emma è un animaletto davvero carino, simpatico, ma la sua piccola padroncina nota qualcosa che non va nei suoi comportamenti. Emma cammina male e continua a mangiare sabbia. Ma perché fa così? Kira ne parla con gli amichetti, Max, Lorenzo e Giulia per cercare di capire qual è il problema e Max, intraprendente veterinario ?in erba?, cerca di aiutarla, ma combina solo guai. Solo la mitica veterinaria Mandy, detta Mandy Amanimali, può aiutare Kira a capire cos?ha Emma! Così la veterinaria Mandy spiegherà ai bambini che cosa si nasconde dietro agli strani comportamenti della tartarughina. E sarà una spiegazione che li lascerà senza parole! Patrocinato dall?Associazione Nazionale dei Medici Veterinari Italiani, questo divertente e utile racconto è seguito da un?appendice con consigli per prenderci cura nel migliore dei modi delle tartarughe e con tanti suggerimenti per farle vivere in un ambiente idoneo. Un libro per bambini dai sei anni in su, che insegna loro come prendersi cura degli animali e cerca di responsabilizzarli. Possedere un animale implica amarlo e curarlo. E Mandy Amanimali insegna come fare! Silvia Passini