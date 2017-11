La tradizione Mahayana, il Grande Veicolo

La tradizione Mahayana. In questa dottrina, il praticante non si limita a liberare se stesso dal samsara (ciclo di morte e rinascita), ma rivolge lo sguardo a tutti gli esseri, comprendendo come in realtà tutti siano afflitti dai condizionamenti dell'esistenza ciclica: sulla base di questa comprensione genera l'amore e la compassione universale, che lo portano ad assumersi la responsabilità di liberare tutti dal dolore. Il semplice desiderio di fare il bene degli esseri, però, non è di per sé sufficiente a realizzarne veramente il beneficio. Il praticante genera quindi l'aspirazione ad ottenere uno stato di perfezione, in cui qualsiasi difetto è eliminato ed ogni potenzialità è portata a compimento: lo Stato di Buddha. Quest'aspirazione, il desiderio di diventare un Buddha per il beneficio degli altri è il supremo pensiero di Bodhicitta, è il fulcro della tradizione Mahayana. L'essere che ha generato in maniera autentica, spontanea, la Bodhicitta, è chiamato Bodhisattva, o "Figlio dei Buddha", una definizione che non è soltanto onorifica: in realtà sta ad indicare che chiunque ha in sé la natura di Buddha. Questa natura è costituita dalla fondamentale chiarezza, luminosità e purezza della nostra mente primordiale, che attualmente è oscurata dai difetti mentali, in particolar modo dall'ignoranza e dall'egoismo, che possono essere rimossi. Il Bodhisattva è colui che ha capito i difetti dell'egoismo e cambia completamente prospettiva alle proprie azioni, alla propria condotta, mettendo gli altri prima di se stesso. La sua pratica si articola nelle Sei Perfezioni ("Paramita"): Generosità, Moralità, Pazienza, Sforzo, Concentrazione e Saggezza. Seguendo questo sentiero, egli purifica la mente da ogni negatività e da ogni impronta ed ottiene lo Stato di Buddha, l'Illuminazione. La mente di Bodhicitta, l'altruismo, costituisce dunque il nerbo del Buddismo Mahayana. Il seguace di questa dottrina si sforza di generarla in ogni occasione, con il risultato che qualsiasi azione viene compiuta con questa motivazione, trasformando così ogni momento della propria vita in un'azione spirituale. Centro Rabten Ghe.Pel.Ling