La Trasmissione Orale Del Kung Fu

Il primo va ricercato nel fatto che chi, nell'antica Cina, era in grado di leggere e scrivere (letterati, religiosi, ricchi...), mostrava scarso interesse per questo tipo di attività, o addirittura la osteggiava, poiché molte rivolte popolari, così come diverse Società Segrete, sono nate negli ambienti marziali. Il secondo è figlio della lingua Cinese, la qual è composta da qualche centinaio di monosillabi e ogni sillaba può avere più di un significato. Risulta evidente dunque quanto possa essere difficile per un apprendista marziale comprendere, nel modo corretto, un insegnamento che gli è proposto sotto forma di pagine scritte: era molto meglio avere un diretto contatto con il proprio Maestro, solo questo gli avrebbe garantito un livello di conoscenza adeguato per sé e per i suoi futuri allievi. Se già mettere per iscritto degli insegnamenti in lingua Cinese suscitava incomprensioni in coloro i quali li avrebbero letti, si pensi alle imperfezioni che si sono accumulate nelle traduzioni dei testi ritrovati nelle lingue occidentali (soprattutto in Inglese, giacché gli Americani sono stati i primi ad interessarsi del Kung Fu su grande scala). Un altro importante motivo per cui il Kung Fu non è protagonista di molti trattati, va ricercato spesso nell'avarizia ad insegnare: conoscere delle tecniche segrete avrebbe assicurato un notevole vantaggio sull'avversario in combattimento, cosa da non sottovalutare, dal momento che nell'antica Cina non esisteva la pratica marziale per divertimento o per competizione sportiva, chi era costretto a combattere metteva in gioco la propria vita. Massimiliano Gennari

indietro