La tv del futuro per Sony. Piatta, più brillante, eco

Allora, l'abbiamo visto e toccato con mano, per ora è solo un televisorino 11 pollici in vendita in Usa e Giappone, non in Europa (e costa un po', 2500 dollari). Visto di fronte sembra un bell'LCD. Lo giri e, dietro, è un bel pannello opaco. Ma la sorpresa è di taglio... è sottilissimo, come una moneta, come una carta di credito. Di che si tratta. E' in sostanza un grande LED luminoso multicolore, piatto, con queste caratteristiche: - è "organic", cioè, è di plastica, ed è leggero - a differenza degli LCD che hanno dietro la retroilluminazione, questo s'illumina da sé, cioè, genera in sé luce e colori, quindi non ha bisogno di altro. Per questo è sottilissimo, quello che abbiamo visto funzionare è spesso 3 millimetri - siccome auto-genera luci ombre e colori, questi sono vividissimi, non sono "diluiti" da luce bianca dietro; e il nero non è grigio, è proprio nero "buio" e ciò conferisce alle immagini una tridimensionalità intensa e sorprendente. Ora. Si dà il caso che tutte queste caratteristiche, per così dire "edonistiche", vanno di pari passo con le caratteristiche ecologiche: - il display Oled è leggerissimo, pesa e ingombra meno, - meno componenti e costi costruttivi, è facile da scomporre e riciclare - non è retroilluminato: consuma 1/3 dell'energia elettrica, pensate, di un già performante LCD. Alcuni piccoli dispositivi Sony, playerini e videocamere, son già dotati di mini-display Oled, ma… quando lo vedremo in TV o nel laptop Vaio… ne vedremo delle belle.