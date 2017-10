La Val Venosta

Un insieme composito ma armonico di boschi scuri e selvaggi che si alternano a ordinati frutteti che con la loro regolarità riescono a rilassare; tranquille località di villeggiatura e cittadine o piccoli borghi di una bellezza semplice e discreta, che trasmettono il calore dell'intimità; quasi in contrasto, i tanti castelli che, solitari e distaccati, ricercati ed eleganti, emanano un fascino altezzoso. In questo scenario si possono visitare le cittadine, i borghi, i castelli della valle; si può passeggiare e fare escursioni; ci si può concedere al piacere delle terme. Volendo, anche la possibilità di punteggiare il week end di cose insolite: tocchi di originalità per rendere coloriti gli itinerari. A tavola, la sostanziosa tradizione altoatesina, con i suoi sapori un po' montani e un po' mitteleuropei. Tutti gli ingredienti per un week end salutista. Un buon punto di partenza per costruirsi degli itinerari può essere Silandro, una piacevole località di villeggiatura proprio nel cuore della Val Venosta. Di Silandro si apprezzano la salubrità dell'aria e l' atmosfera montana e vacanziera: un mix ossigenante e distensivo. Da vedere la Parrocchiale, con il suo campanile a cuspide tipico degli edifici sacri della valle. Spuntando, i campanili segnalano in lontananza cittadine e piccoli borghi: un punto di riferimento prezioso per chi viaggia, la guida non convenzionale del viaggiatore on the road. Il campanile di Silandro è altissimo: si slancia allungandosi verso il cielo quasi a volerlo oltrepassare. In questo slancio che sfida il cielo sembra emulare i monti che lo attorniano, inseguendone le cime. Immancabile la visita ai castelli: il rimaneggiato Castel Silandro, del 1500; il medievale Castello di Monte Silandro. Da Silandro è possibile muoversi verso i due estremi della Val Venosta. Dei suggerimenti. Muovendosi verso Oriente si può raggiungere Merano. Merano è nota per le acque benefiche che ne fanno un centro idrotermale di primo piano. La città vecchia, con la movimentata Via dei Portici, brulica di negozi e negozietti. E poi ci sono il Castello principesco del 1400 e il Duomo gotico col suo tradizionale campanile a completare il quadro. Imperdibili poi le passeggiate pedonali della città. La 'Passeggiata Tappeineir' che, tra vigneti e bei giardini, si arrampica sul Monte S. Benedetto. La 'Passeggiata Lungo Passirio': ombrosa e fresca, si distende fino a sfociare nella 'Passeggiata d' Inverno' che giunge fino al ponte romano sul Passirio, fiume su cui sorge Merano. Sulla sponda opposta del Passirio, parallela alla 'Passeggiata d' Inverno' corre la 'Passeggiata d' Estate ' . Poco lontano da Merano c' è Castel Tirolo, uno dei più interessanti castelli della zona. E' aperto al pubblico e visitabile. Muovendosi invece verso Occidente, si arriva a Spondigna per poi lasciare la Val Venosta, e raggiungere il Passo di Resia. Sulla strada per il Passo, spuntano i classici, alti campanili a cuspide che segnalano i borghi caratteristici, come Castel Coira, Glorenza, che meritano anche solo una visita superficiale. A permeare questi borghi, un' atmosfera intima che li fa calorosi. Per quanti amano le cose curiose, si può arrivare fino a Curon Venosta (20 km da Spondigna): lì, il bacino artificiale del Resia dalle cui acque emerge il trecentesco campanile della Chiesa di Sant'Anna, per il resto sommersa. Una cosa insolita, un po' cinematografica. Un tocco di originalità. Da Spondigna è possibile anche raggiungere Trafoi, abbandonando ancora la Val Venosta. Sono quasi 30km di strada faticosa e difficile che, insinuandosi quasi timorosa nel fitto di una vegetazione scura e intricata, arriva irta fino a Trafoi. Posto su un pendio assediato dai boschi, Trafoi è un centro turistico piuttosto noto. Offre tra l' altro molte possibilità per belle escursioni nel Parco Nazionale dello Stelvio. Lo Stelvio è uno dei più grandi parchi naturali italiani: un' oasi verde in cui vivono una molteplicità di specie animali che vi hanno trovato riparo. Sono molte le guide che si prestano, a pagamento, per escursioni nel Parco, facendone da ciceroni: una cosa interessante. Una nota eno-gastronomica: sono tanti i prodotti e i piatti tipici dell' Alto Adige o più caratteristici della Val Venosta: speck, canederli o knodel (gnocchi) , zuppe (insolita quella di lumache), ravioletti della Val Venosta, gulasch. Tra i dolci, buoni lo strudel di mele e il gelato di castagne. Quanto al bere, birra e vini: tra questi S. Valentino, Moscato Giallo e Rosa, Kuchelberger. Infinita la lista delle grappe. Roberto Lodola