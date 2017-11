La vera umanità, tra conflitti, religioni e culture

Negli ultimi mesi si è registrata una nuova ondata di attentati con autobombe ed esplosioni nelle città in Iraq, Nigeria, Siria, Kenya e in molti altri luoghi del mondo. Non dimentichiamo che ogni essere è unico. Questa differenza è la sua bellezza e ne fa il suo ruolo sulla Terra. La vera armonia tra i popoli nasce solo da una visione di eguaglianza che può rendere più facile apprezzare le differenze. Le religioni hanno delle basi comuni, ognuna con il proprio sentire, percorrono lo stesso sentiero del vivere in modo virtuoso ed etico. Tutte promuovono la tolleranza come spazio di comprensione e amore, capace di accogliere anche il diverso. Perché allora non è sempre possibile l'accettazione e la coesistenza pacifica? E' necessario progredire in termini spirituali e riconoscere il pluralismo delle religioni, che attesti la validità di ognuna. Provare a guardare non ciò che divide ma ciò che crea unità e fratellanza. Discernere per imparare ad ascoltare e acquisire informazioni per stabilire nuovi parametri lontani dai vecchi schemi mentali e razziali. Con l'obiettivo di avere una visione globale più generosa, per dare valore e rispetto al pensiero degli altri, con la consapevolezza che questa è espressione di libertà. Vera umanità.