La via dei profumi e dei colori

Il pepe è sicuramente il pimento più utilizzato in Europa, ed è conosciuto nel mondo occidentale sin dal Medioevo. La sua patria è l'Asia, e da lì arriva a Venezia con l'importazione di merce bizantina. Roma nel 400 d.C. lo utilizzava per le ricette del tempo, e i mercati della capitale abbondavano di questo esotico ingrediente. La coltivazione primeggia fruttuosa in India, Indonesia, Malesia, Madagascar e Brasile. Nelle foreste tropicali d'oriente abbonda il cardamomo. Dai giardini odorosi di Babilonia, il cardamomo giunge in Grecia e poi anch'esso a Roma, dove vi si realizzavano profumi per il corpo e per l'ambiente. Ne "Le mille e una notte", il cardamomo veniva indicato come ingrediente afrodisiaco, dal potere inconfutabile. Oggi lo si utilizza per preparare il garam masala, miscela di spezie orientali, e per il caffè arabo dall'aroma deciso. Il coriandolo è stato definito il prezzemolo cinese, perché appartiene alla famiglia della nota erbetta aromatica. Gli orientali lo sparpagliano un po' dappertutto, e non possono fare a meno del suo sapore intenso e piacevole. Alla stessa famiglia appartengono il cumino, l'aneto e il finocchio. Per gli antichi egizi il coriandolo era una pianta medicinale: se ne trovano tracce in tombe e sarcofagi. Anche gli scrittori antichi Apicio e Plinio ne sottolineano le proprietà terapeutiche, specie contro il mal di testa. Il cumino viene dall'Africa del nord, e lo si trova menzionato già nel Vecchio Testamento. Appartenente alla famiglia delle Ombrellifere, è uno degli ingredienti principe del kebab e delle brochette. Il "viaggio" non può dirsi concluso senza citare la paprika. La pianta tropicale, entrata in Ungheria con i Turchi, fa la ricchezza del gulash, piatto tipico ungherese. Oggi è diffusissima in tutta l'Europa orientale. Francesca Colosi