La via del Tai ji quan

Per spiegare cosa sia il Taiji Quan bisogna ricorrere ad una nozione tipica del pensiero cinese: il Qi. Si tratta di un soffio vitale che pervade l'intero Universo, una forma di energia sottile al confine tra il fisico e lo spirituale da cui traggono origine tutti i fenomeni viventi. Le arti marziali e tra queste soprattutto il Taiji Quan, mirano a favorire l'abbondante e corretta circolazione del Qi sia all'interno dell'organismo umano sia nell'interazione tra l'organismo e l'ambiente circostante: se il Qi scorre copioso e senza ostacoli nei canali che attraversano il corpo in ogni direzione, l'individuo gode di buona salute e manifesta una grande vigoria, ma questo è solo il primo risultato. Quando il Qi satura completamente il corpo infatti, la sua eccedenza può essere impiegata per fini diversi dal semplice mantenimento della salute: può essere proiettata violentemente all'esterno a scopo di difesa personale oppure trasformata interiormente in forme di energia sempre più raffinate e infine nello Shen, l'equivalente cinese del nostro Spirito. Detto questo, resta un pregiudizio da sfatare: il Taiji Quan è noto e si distingue dalle altri arti marziali per la proverbiale lentezza dei movimenti; in origine tuttavia le cose non stavano affatto così: lo stile più antico, il Chen, prevede ancora oggi movimenti movimenti 'esplosivi' caratterizzati da una subitanea e rapidissima emissione di energia. La seconda concatenazione dello stile Chen, detto Pao Cui, consiste addirittura in soli movimenti esplosivi e la lentezza non vi ha parte. Se molti considerano il Taiji una sorta di ginnastica al rallentatore è solo perché si sono diffusi altri stili come lo Yang, il Wu, lo Hao e il Sun che hanno da tempo abolito i passaggi rapidi e deflagranti. Nel Taiji delle origini l'esecuzione lenta dei movimenti costituiva lo stadio iniziale della pratica, la lentezza e la morbidezza servivano a formare la giusta struttura psicofisica nella quale l'intenzione della mente e il movimento del corpo si combinano in perfetta armonia. Il praticante doveva quindi raffinarsi e diventare più sensibile per riuscire a percepire il flusso dell'energia interna e solo in seguito poteva affrontare il problema della manifestazione esteriore, bisognava riuscire ad esprimere l'energia interna conferendole una forma precisa e a questo fine venivano impiegate anche delle armi come la spada, la lancia e l'alabarda. Consolata Pralormo Immagine: "Tai chi spiral", di Mark Hammond