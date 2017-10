La Via dell’Acqua: dall’Accettazione al Ringraziamento

E' il II grado di realizzazione nella Via dell'Acqua, il grado che conduce l'Umano a divenire Umano Risvegliato. Il vero Ringraziamento è molto difficile da cogliere, poiché noi lo conosciamo solo come formalità. Gandhi diceva: "Il Ringraziamento è un'arma più potente dell'atomica: solo, non può essere sganciata da un aeroplano". Verso la conoscenza si va come si va in guerra, ma senza ostilità; con prudenza, attenzione, preparazione, rispetto. Ringraziare gli eventi, come la Via dell'Acqua insegna, è un atto di guerra. Tramite il Ringraziamento, il nemico può diventare non un amico, ma un Buon Avversario. Deve essere 'ringraziato' perché mi fa sudare veramente tanto e, così facendo, mi offre nuove possibilità di trasformazione. La guerra diventa così un Buon Combattimento e questo, insieme ad un "degno avversario", possono far emergere quanto di meglio c'è in me. Nella Bhagavad Gita, un capitolo del ciclo epico indiano Mahabharata, l'eroe Krijna ha accettato l'avversario, che non è uno a caso ma suo stretto parente; non combatte con odio ma è tranquillo e vince in modo limpido. La Bhagavad Gita descrive l'apoteosi dello scontro, che è scontro di sangue e di morte. E l'insegnamento di Krijna è l'Accettazione e il Ringraziamento. Umano Evoluto è dunque colui che non maledice la vita e non la benedice neppure. Piuttosto pensa: "Se questo evento si manifesta a me, ho due possibilità: o non lo considero affatto e fingo di non vederlo oppure gli faccio guerra." Posso anche scegliere di fuggire, poiché indietreggiare non è una vergogna. In entrambi i casi però, gli conferisco maggior potenza. Esiste tuttavia una terza possibilità, che è quella che mi porta a chiedermi perché la Vita mi ha posto dinanzi "questo" avversario, "queste" difficoltà". Posso anche non comprendere subito questi perché, ma posso accettare e ringraziare il mio nemico. E' il primo passo verso la 'comprensione' della 'sfida' che la Vita mi va ponendo. In questo modo, il Ringraziamento diventa veramente un atto disarmante, proprio come diceva Gandhi. Non è "rassegnazione" dinanzi agli eventi, ma "non scontro" con essi. Per questo, il Ringraziamento crea uno shock e genera un'onda che trasforma. Cambia proprio la 'faccia', l'espressione, di chi lo attua sinceramente, così come ogni cellula del suo corpo e, naturalmente, la sua energia. In tutte le culture più antiche, il Ringraziamento è simboleggiato dall'atto di congiunzione delle mani, gashò in giapponese. Non è solo un simbolo - almeno quando attuato in contatto col sentimento interiore che lo muove - ma un mudra (una posizione delle mani che conferisce potere). Anzi, gashò è "il mudra dei mudra", un atto estremamente potente, che ricongiunge due polarità, le mani, distinte ma attive proprio nella loro complementarietà. "Noi passiamo la maggior parte della nostra vita offesi da qualcuno. Non sciupiamo il nostro spirito chiedendo continuamente scusa e dicendo grazie, guardando sempre gli altri col sorriso di plastica - suggeriva il grande Maestro giapponese Masahiro Oki - il ringraziamento, quello vero, è fatto in silenzio, all'interno di se stessi". Ringraziando, mi pongo in completo accordo con la cosa che ringrazio e non genero l'onda della contrapposizione. Rompo l'identificazione con Shakty Maya, la Grande Illusione; la ano perché non mi identifico con la manifestazione del momento ma sono attento al fatto che la sto guardando e ascoltando. Riesco a vedere le Shakty (le varie forze) con le loro "maschere", che danzano davanti a me. In altre parole, sono distaccato ma consapevole. E' la premessa indispensabile per raggiungere il "controllo". Loredana Filippi

indietro