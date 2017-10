La Via dell’Acqua: dall’adattabilità all’accettazione

Accettazione è un termine densissimo nel suo significato e, per cultura o per una serie di reazioni emotive, può essere frainteso e considerato sinonimo di "abbandono". In realtà non è così. L'adattabilità che l'Acqua insegna non è accettazione "passiva". Al contrario, è massima manifestazione di potere, di forza. E' accettazione potentemente "attiva" e consapevole. Saper accettare, in quest'ottica, è non-opposizione, non-scontro. Gandhi parlava di haimsa quando si riferiva alla non violenza. Haimsa contiene in sé l'idea di tolleranza che non equivale però al solo "vivi e lascia vivere". E' qualcosa di molto più sferzante e potente. Si potrebbe tradurre in questi termini: "Pratica una Via, segui il tuo principio di vita, ispirati a qualcosa entro cui puoi evolverti. Ma non chiedere che un altro faccia quella stessa cosa". Quello che per me è una grande verità può non esserlo per un'altra persona; questa può avere "altra fame", altra necessità e, quindi, seguire altre vie. Non solo è necessario rispettare la sua scelta, ma è indispensabile fare in modo che la pratica della mia Via possa aiutare e sostenere quella degli altri. Non è "convertire" insomma. L'accettazione, come l'acqua, ha un potere penetrante e mi porta a non oppormi con ostinazione a ciò che mi succede. Intese in questo senso, adattabilità e accettazione possono trasformare gli eventi. Ma per trasformare qualcosa devo innanzi tutto accettarla, così per come essa è. Se invece mi ribello e faccio guerra, non trasformo; tutt'al più "costringo" ciò che lotta con me o, peggio, me stesso. Mi autoimpedisco di comprendere. Come si studia nelle arti marziali o nello yoga, l'accettazione attiva è un "lasciar entrare": è la forza "femminile" che accetta e accoglie in sé, che offre il suo abbraccio, non per soccombere ma per trasformare. E' il "lasciar la presa", il non inseguire ostentatamente l'avversario; è praticare la via dell'Acqua, la via della non opposizione. E' il non lottare col nostro limite, o con lo squilibrio, ma il riconoscerlo, accettarlo e, pian piano, trasformarlo. E' comprendere che proprio grazie ad esso trovo la possibilità di invertire la condizione. Accettare allora non è subire. Diventa l'occasione per comprendere l'opposto. La via dell'Acqua porta poi, attraverso l'accettazione, al "ringraziamento", il secondo grado di realizzazione. Loredana Filippi