La via della seta

Storia e leggenda si fondono spesso assieme nella ricerca delle origini di un commercio così importante da farsi sinonimo di un grande impero e di quanto, nel corso dei secoli, è confluito in esso insieme al materiale prezioso che principalmente lo rappresenta. Nata in Cina in epoca molto antica, la sericoltura lega la sua invenzione a un'origine mitica e in particolare alla moglie del leggendario imperatore Huang-ti, vissuto tra il ventiseiesimo ed il ventisettesimo secolo avanti Cristo, cui vengono attribuite alcune delle invenzioni che hanno favorito il progresso della civiltà: dalla sericoltura alla scrittura, dalla ruota del vasaio al primo trattato di medicina. La lavorazione della seta è testimoniata da reperti archeologici di età tardo-neolitica, che ne testimoniano la conoscenza e l'utilizzo già dal 3.000 a.C. Le prime tracce della sua diffusione al di fuori dell'impero cinese risalgono invece al III secolo (a.C.) epoca in cui il prezioso tessuto circolava grazie ad un popolo di nomadi razziatori, gli Xiongnu, o come dono a principi stranieri da parte degli imperatori della dinastia Han. La Via della Seta è stata per secoli l'unica via d'accesso al grande impero cinese, dal Medio Oriente e dal bacino del Mediterraneo: una distanza di oltre settemila chilometri percorsa per secoli da eserciti e carovane, un lungo cammino che portava verso l'occidente quel tessuto così amato e ricercato anche nell'impero romano e di cui l'impero cinese manteneva il monopolio. La seta diviene così occasione e strumento di scambio, ma anche di arricchimento per le città che si trovavano lungo il tragitto, che divengono man mano sempre più abitate e più ricche, punto di incontro non solo di mercanti e avventurieri, ma anche di artisti e culture diverse. Insieme a pietre preziose, spezie e vasellame provenienti dall'Asia, come dall'Africa o dall'Europa, un flusso continuo di eserciti, esploratori, missionari, ambasciatori, artisti o semplici avventurieri portavano con sé la loro cultura e la loro arte, il loro pensiero e la loro religione: attraverso la Via della Seta nuovi popoli si incontrano, aprendo scambi commerciali e culturali che pongono le basi di un primo incontro fra l'oriente e l'occidente. Loredana Filippi