La via equa e solidale delle spezie

Con le loro numerose varietà hanno attirato l'attenzione dei paesi occidentali fin dai primi anni del periodo coloniale. Un'isola in particolare è nota fin dall'antichità per i suoi giardini di spezie: lo Sri Lanka, dove crescevano varietà di spezie allora uniche al mondo. E la storia dello Sri Lanka è strettamente intrecciata con la coltivazione delle spezie. Furono le spezie, infatti, in particolare la cannella, ad attirare l'attenzione dei Portoghesi agli inizi del '500. Dopo un periodo di dominazione olandese, invece, nel 1795 l'isola diventò colonia inglese ed iniziò così l'economia delle piantagioni: tè e spezie. Ancora oggi l'economia dello Sri Lanka si basa fondamentalmente sull'esportazione di questi due generi di prodotti. E' dallo Sri lanka che giungono in Italia le spezie del commercio equo e solidale. Più di venti varietà di spezie, vengono prodotte e commercializzate da Podie, una piccola organizzazione autosufficiente che comprende 16 gruppi di donne organizzate in cooperative. In questo modo le donne riescono a rendersi indipendenti, a riceve una salario dignitoso e a emancipare il loro ruolo sociale. Eccone alcuni esempi: Curry piccante o saporito Miscela tipicamente indiana, ottenuta da spezie per lo più piccanti e conosciuta in molti Paesi del mondo. Ottimo con le verdure. Curcuma Radice della famiglia dello zenzero, coltivata soprattutto in India, Sri Lanka e sud-est asiatico, si presenta di colore giallo intenso. Si abbina bene a verdure e riso all'indiana. Cumino Spezia mediorientale tipica della cucina araba, turca e greca. Il cumino, dal sapore molto intenso, è ottimo per le salse allo yogurt, per il pesce e le verdure. Chili Di origine sudamericana, la polvere chili o peperoncini è stata diffusa nel resto del mondo da spagnoli e portoghesi. E' una spezia piccante e saporita che si abbina soprattutto con carni o fagioli o spolverizzata su pesce arrosto. Coriandolo Spezia aromatizzante leggera, molto diffusa nei paesi orientali, spesso mescolata nei curry, è un perfetto condimento per le verdure in padella. Noce moscata Seme marrone molto duro proveniente da un albero delle Molucche, diffusissimo in Europa e Medio Oriente. Ottima per dolci e dessert, esalta anche il sapore di verdure come gli spinaci o le carni tenere. Giovanna Salvini Cooperativa Chico Mendes