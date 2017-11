Ischia tra storia e cultura

Passeggiando per le viuzze di quella piccola meraviglia che è Sant'Angelo di Ischia, sono stato attratto da un foglietto, incollato al vetro della cartoleria, stilato con una macchina da scrivere e poi, probabilmente, fotocopiato: " Nella vigna dell' Encadde il capitano Floro vi aspetta per una visita nel Vitiarium ". Lo ammetto: sono un curioso. Ma un nome biblico (come la vigna nella terra di Gerico), quel sapore di mare mescolato alla campagna nell'apposizione di "capitano" e quel latino finale (Vitiarium) mi hanno subito "conquistato". Ho chiamato il numero indicato e ho fissato un appuntamento. Il capitano, con parole decise, mi precisò che ci saremmo dovuti incontrare presto, molto presto, per goderci il primo sole e per non soffrire il gran caldo delle ore più tarde. Alle 06:30 ero sul posto. L'aria frizzante della prima mattina era di buon auspicio. Salimmo per una ripida strada di campagna lungo le pendici del monte Epomeo. Aperto il cancello fui invitato ad inoltrarmi lungo un vialetto costeggiato da bassi muretti in pietra e coperto da una verde pergola di viti con verdi grappoli rigogliosi che spuntavano qua e là tra le foglie. Il capitano Floro mi si presentò. Il suo nome è Antonio D'Abundo, ma tutti lo conoscono come Floro. Classe '59. Discendente di una famiglia della cittadina di Panza ( famiglia censita già nel 1500 ) il capitano ha viaggiato su navi mercantili attraverso il mondo per molti anni ma poi, non trovando posto più bello e accogliente di Ischia, è ritornato a casa, si è stabilito a Forio, si è sposato con Carmela, ha avuto quattro bei figli , ha aperto una cartoleria e si è dedicato? a rendere terreno un sogno. Con pazienza certosina, sobbarcandosi spese e ,qualche volta, subendo l'indifferenza di alcuni conterranei, ha ricercato e salvato da sicura "dimenticanza", se non estinzione, almeno 50 tra vitigni autoctoni o di antica tradizione ischitana. Vitigni di quell'isola che un tempo si chiamava Aenaria, Terra del vino, e di cui il capitano Floro è orgoglioso discendente. E' un uomo di sogni il capitano Floro. Ha ereditato questo morso di terra, abbarbicato sulla montagna a 600 metri di altezza, dove di mattina, tra le zolle, si vedono chiaramente alzarsi i vapori caldi delle fumarole (il caldo respiro del ciclope Tifeo, sepolto sotto l'isola ). Ha dissodato e ripulito ; ha ridato forza ai muretti di pietra delle balze; poi, ultimo cultore di una storia millenaria, è andato a cercare per tutta l'isola i vitigni abbandonati e li ha amorevolmente ripiantati in questa vigna del Paradiso. Dovete vedere il posto. Il silenzio della campagna , rotto solo dal rumore lontano di un trattore, è un silenzio verde di foglie e grappoli che si stanno maturando. Questo silenzio si sposa con l'azzurro intenso e calmo di un mare che ricorda l'approdo dei primi errabondi greci e con il celeste leggero di quella morbida tenda sospesa nell'aria che è il cielo di Ischia, irrorata da un sole maestoso. Da questa pace celeste affiora la voce del capitano Floro che racconta, racconta a chi vuole ascoltare. Non solo il capitano ha salvato una parte della cultura agricola isolana ma, con lavoro solerte e attento, ha effettuato un'attenta analisi lessicale dei nomi dei vitigni e dei vini locali e si è addentrato con sagacia nel mezzo delle tradizioni popolari, raccogliendo aneddoti, storie, leggende. Come per l'uva bianca Don Lunard , nata dagli escrementi di un tordo che ne aveva defecato un seme vicino alla porta di casa del prete Don Lunard. O come nel caso del vino, frizzante e leggero, il Saccapana, che trae il suo nome dalla "sacca del pane", cioè la bisaccia dove i contadini mettevano un tozzo di pane e un contenitore di vinello per sostenersi durante i duri lavori in campagna. O come per l'uva "cuoglinar" che è stata riproposta in italiano come "coglionara" ma che con gli attributi maschili non ha a a che spartire; in effetti , ha scoperto il capitano, il nome in questione è una contrazione delle parole "cogli-denari". La "coglionara" è un'uva da tavola, dall'acino grande, croccante e dolce: coltivata sui pendii vicino al mare, maturava precocemente e consentiva ai contadini di "raccogliere denari" in anticipo rispetto ai tempi di raccolta e commercializzazione delle uve da vino. Mille storie racconta il capitano mentre con amorevole attenzione mi mostra i vari filari e ,tra le zolle smosse, mi dettaglia anche gli elementi fisiologici dei vitigni, come nel caso del vitigno Cannamela, che ha delle gemme che, appena sbocciano, si presentano con delle foglioline dai bordi violacei che sembrano delle roselline. Prende tra le mani ,con forza e insieme con dolcezza, le foglie della vite Don Lunard e mi esalta il loro colore di smeraldo. Mi racconta che la vinificazione a Ischia si rifà al pensiero filosofico greco, per il quale ogni cosa ha un'anima e quindi è come un essere vivente, che ha il diritto di essere trattato con cura e attenzione, affinché , una volta bevuto, ci possa donare la sua forza, il suo coraggio e?la sua felicità. Con orgoglio mi apre la porta e mi mostra i due suoi palmenti (cioè le strutture per la vinificazione), che risalgono al 1500 e al 1700 e mi spiega che la vinificazione "in chiaro" fu probabilmente sperimentata per la prima volta al mondo proprio ad Ischia, nel 1500 : il mosto, cioè, venne separato dalle bucce e dai raspi prima di essere riposto nelle botti per la fermentazione. Ma anche sugli strumenti da lavoro c'è da raccontare; e così una modesta zappa si arricchisce dei nomi dei suoi componenti : le cive ( fatte di lamierino ), il chignulo ( cunei di legno di quercia, limone, lentischio o sorbo ), l'anello ( posto a 15 cm dalla zappa serviva a non far spaccare l'asta ) l'asta ( di castagno stagionato ) e la zappa stessa ( da 50 a 6 cm, a seconda se fosse servita per zappare, tagliare o pulire ) . Ma il tempo vola e si fanno le 12.30 senza che me ne accorga. Che si fa? Il capitano prende dei tralci secchi, li piega e accende un piccolo fuoco: sopra vi pone una griglia. Con gesti rapidi taglia delle gran fette di pane casereccio; prende due pomodori, li pulisce prima sul dritto dei calzoni e poi li strofina sulle fette di pane, che nel frattempo ha "bruschettato" su quel fuoco profumato. Un po' di carta sul gran tavolo di marmo che guarda verso il mare e il pranzo è servito. Da bere? Due bicchieri di vino rosso rubino che invero può esser definito "nettare degli Dei"! Stefano Dini