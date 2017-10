La visione della Terra, da vicino

Oggi la Terra è conosciuta e scandagliata in tutti gli angoli, anche quelli più remoti (a parte le profondità abissali degli oceani). Basta scaricare sul pc Google Earth e il pianeta azzurro appare in tutta la sua completezza con migliaia di immagini, di forme e contenuti diversi. Ma cinque secoli fa, come si faceva? Che cosa si conosceva della Terra? Le risposte ci vengono dai globi o planisferi, che antichi autori disegnavano, stampavano ed infine costruivano. Molti di questi sono visibili alla mostra "Sfere dal cielo e dalla Terra", al Museo Correr di Venezia. Dopo la navigazione verso ovest delle Caravelle, le conoscenze geografiche cambiarono repentinamente, modificando la percezione geografica del pianeta. Uno dei globi che più colpisce, è quello costruito intorno al 1570 da Livio Snudo, unico al mondo per dimensioni, dove viene ancora riportata la Terra Australis Incognita, continente immaginario descritto già da Aristotele nel I secolo. Una terra meridionale, dalle enormi dimensioni (quella che oggi è conosciuta come Antartide). L'oceano è disseminato di animali simili a draghi e mostri che sbucano minacciosi dalle onde, assieme a velieri che le solcano. Dal 1600 i viaggi verso le Nuove Terre si fanno più intensi. È questo un periodo di nuove scoperte e continuo fermento. Dopo pochi anni, una mappa era superata. Ecco che i globi vengono continuamente aggiornati: per esempio, il continente sudamericano, sino alla Terra del Fuoco, dal 1618 viene spostato più a sud; le coste australiane e neozelandesi, invece, verranno comprese nei globi solo dopo i viaggi di Tasman (nel 1643); mentre l'isola di Tasmania verrà scoperta solo nell'800 e le coste settentrionali della Groenlandia compariranno solo nel 1900! Di notevole curiosità sono i globi tascabili, dei piccoli mappamondi consultabili ovunque, con informazioni sui fusi orari e su latitudine e longitudine dei luoghi. Costruititi dagli inglesi, i più prolifici in questo tipo di oggetti. Anche le mappe del cosmo stupiscono, soprattutto quelle di Tycho Brahe, uno dei più grandi astronomi vissuti prima dell'invenzione del telescopio. Esso rappresenta nelle sue mappe, un modello del cosmo con la Terra al centro, con il Sole che le ruota attorno e al quale ruotano attorno gli altri pianeti. La Chiesa, in contrapposizione alle idee di Copernico e Keplero, adotta proprio questa visione. La mostra è aperta e visitabile fino alla fine di febbraio 2008.