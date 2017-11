La vita si scrive

È un libretto cattivo, eretico e inconsueto. Non si sfoglia e non si compra perché si trova, come e-book gratuito, nel sito di Stampa Alternativa, che lo offre in lettura in occasione del primo festival di letteratura analfabeta (c'è una new qui accanto). Stampa Alternativa ha affiancato quattro persone, dalle vite diverse, umili, fatte di petroso lavoro, che scrivono e leggono a malapena. Eppure un carbonaio, una contadina, un vasaio e un tombarolo ora presentano i loro libri; la loro vita. Nella vecchia cittadella di Pitigliano, verso Grosseto, dove le case e le cantine sono scavate nel tufo, si leggerà questo 'La vita si scrive', un libretto i cui primi testi sono stati raccolti, tradotti e ordinati dal bravissimo Marco Dotti, che ha trascelto i brani di alcuni eretici del Novecento, José Bergamin (Elogio e decadenza dell'analfabetismo), Carmelo Bene (Disapprendere), Louis-Ferdinand Céline (L'insonnia degli intellettuali) e una lettera di Antonin Artaud (La vita all'opera, lettera a Peter Watson) - e tutti ci invitano a... (soprav)vivere. Gli autori José Bergamin, saggista, poeta e teologo (1895-1983): "questo uso della ragione diverrà certamente abuso quando il bambino si farà uomo alfabetizzato". Carmelo Bene (1937-2003): "Bisogna essere dei capolavori, tutti dovrebbero essere dei capolavori. L'opera non ha autore". Céline (Louis-Ferdinand Destouches, 1894-1961), scrittore francese, autore del Viaggio al termine della notte: "Ma è fatto così, l'intellettuale, questo disgraziato che da tutto ciò che gli arriva trae l'opportunità di una ruminazione mentale più o meno formidabile". Antonin Artaud, scrittore francese (1896-1948): "Ho debuttato nella letteratura scrivendo libri per dire che non potevo scrivere assolutamente a, il mio pensiero.." Una frase... - dall'introduzione di Marco Dotti A questa alienazione - portata al suo massimo grado nei dibattiti intellettualistici tra scrittori anglofili e politici 'colti' che si piangono addosso ripassando le cifre, sempre in perdita, della 'loro' editoria - sembra calzare perfettamente la definizione data a suo tempo da Antonin Artaud, e poi ripresa da Debord: rappresentazione. Per sopravvivere a quest'alienazione - sono ancora parole di Artaud - non si deve aver timore di esercitare una certa crudeltà. La stessa crudeltà chiamatela come volete: resistenza, forza, rabbia, critica, etc... ...oppure ribellarsi. E Artaud decide di ribellarsi lottando, gridando, contorcendosi per salvarsela da sé, la propria vita. La cultura, aveva scritto alcuni anni prima in un saggio del Teatro e il suo doppio, non è qualcosa da confinare in un salotto, "quasi esistesse la cultura da un lato, e la vita dall'altro; come se l'autentica cultura non fosse un mezzo raffinato per comprendere ed 'esercitare' la vita". La cultura è una specie di ragione 'analfabeta', fatta di scritture a metà, di frasi che si spezzano, di libri che a volte riescono, a volte no... Perché andare in libreria Non andare. Non serve. Basta scaricarlo (per ora) sul sito di Stampa Alternativa, qui.. Stefano Carnazzi