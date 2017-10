Come si diventa sciamani?

Gli sciamani sono colore che hanno come finalità l'estasi, come strumento via di guarigione per loro stessi e per gli altri. Quindi il loro compito è permettere all' anima di spostarsi dal mondo fisico per viaggiare in altre dimensioni e contattare gli spiriti. Lo sciamano in qualche modo viene "scelto", sia che questo gli accada per ereditarietà, che per vocazione o chiamata. L'Ereditarietà si tramanda di generazione in generazione, per via orale e attraverso insegnamenti iniziatici, per lo più segreti. In ogni caso l'iniziazione richiede dure prove di coraggio, forza e determinazione da parte dell'iniziando. La Chiamata è una vocazione quasi spontanea. Può avvenire in individui più portati verso l'introversione e il silenzio, che sentono un bisogno estremo di solitudine, di contatto e comunicazione con le forze e gli elementi della natura. Come avviene? Ci si sente ispirati, si hanno strane percezioni e intuizioni, si hanno visioni o stati spontanei di trance e molto spesso si inizia a ricevere informazioni e guida. A volte tutto questo può manifestarsi in modo accidentale, come in un incidente improvviso, una lunga malattia, un coma: una specie di viaggi nell'al di là, per tornare e poter dire ai vivi ciò che ci è stato insegnato o abbiamo visto nell'altro mondo. In ogni caso, ciò che è comune nella formazione dello sciamano è che egli cambia completamente i propri schemi e modi di vivere, impostandoli su nuovi insegnamenti e rivelazioni basati sulle leggi spirituali e divine, pur mantenendo uno stile di vita ordinario e perfettamente in armonia con i sistemi sociali collettivi. In pratica, spogliato, quando non serve, del suo ruolo o compito di sciamano, egli è un individuo normale, e pur essendo "diverso", è una persona molto ordinaria e semplice. Anatta Agiman Immagine: Logo dell'Associazione "Ness Mountain's", in Oregon (USA).