Referendum. La voce di tanti

Il primo e il secondo referendum riguardano le normative sulla gestione e tariffazione dell'acqua pubblica, si vorrebbe entro il 2011 privatizzare il servizio idrico. Il terzo è sul ritorno dell'energia nucleare, con la possibilità di costruire nuove centrali. Il quarto sul legittimo impedimento: in caso di coinvolgimento in un processo i membri del Governo, se impegnati in lavori istituzionali, potranno evitare di comparire in udienza. Si può votare "sì", oppure "no", importante è farlo, è un diritto e un dovere. Infatti per raggiungere il quorum è necessario che il 50 per cento più uno di chi ha diritto al voto si presenti alle urne. Questa è l'occasione per riflettere con onestà su ciò che desideriamo per il futuro del paese, il momento di assumersi le proprie responsabilità con la consapevolezza del nostro ruolo di cittadini. Portare qualità ai nostri pensieri e alle nostre azioni per avere voce, per farci ascoltare. Cooperiamo, facciamo la nostra parte, con il cuore, con la coscienza: l'apporto di ognuno è indispensabile, insieme si può fare molto, con l'indifferenza si può fare poco. Pigramente non lasciamo ad altri la libertà di prendere decisioni per noi.