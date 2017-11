Lacrime di Venere

Nell'antica Roma le fragole erano immancabili, in tavola, durante le celebrazioni in onore di Adone: secondo la leggenda, infatti, alla morte del giovane e bellissimo Adone, Venere pianse copiose lacrime. A contatto con il sangue di Adone, le lacrime si trasformarono in piccoli cuori rossi: le fragole.