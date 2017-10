LafargeHolcim awards, un premio per le eccelenze dell’edilizia sostenibile

Come possiamo affrontare le sfide della crescente urbanizzazione nel mondo? Come si possono applicare le innovazioni nei campi della scienza dei materiali e delle tecnologie? Ogni tre anni la LafargeHolcim foundation for sustainable construction (fondazione per l'edilizia sostenibile) premia progetti e idee capaci di far fronte alle sfide quotidiane legate all'urbanizzazione e per migliorare la qualità della vita. Nelle prime quattro edizioni sono stati assegnati più di 200 premi e molti dei progetti vincitori hanno contribuito a stabilire nuovi standard nel settore delle costruzioni sostenibili e godono oggi di fama mondiale. Uno dei concorsi più importanti nell’ambito dell’edilizia sostenibile sia per reputazione sia per internazionalità. I vincitori della quinta edizione, che prevede premi in denaro per due milioni di dollari, verranno annunciati nella seconda metà del 2017 in occasione di cinque premiazioni regionali, qualificandosi automaticamente alla seconda fase del concorso, LafargeHolcim awards 2018 globale.

Un’opportunità per giovani e professionisti

Cinque concorsi regionali

Collaborazioni con le università

Come partecipare