Sul Lago di Como l’auto elettrica si ricarica nelle ville e negli hotel

Il sogno si avvera… Scoprire il Lago di Como, con le sue splendide ville, i giardini segreti, i piccoli borghi adagiati sul lungolago a bordo di un’auto elettrica da oggi è possibile. E senza ansia da ricarica. Grazie a Grandi Giardini Italiani, il network dei giardini visitabili più belli in Italia, al supporto dei Beni culturali, dei proprietari di alcuni fra i più affascinanti hotel, dei Comuni e di Tesla, il costruttore di auto elettriche fondato da Elon Musk che recentemente ha superato per valore azionario colossi dell’auto come GM e Ford, oggi sul Lago di Como sono disponibili 17 nuovi punti di ricarica elettrica.

A Como nasce The Electric Lake

Insieme a Como, ville storiche e hotel di charme