L’altra Cuba: sulle tracce della Revolución

Fra le montagne della Sierra Maestra oltre mezzo secolo fa Fidel Castro condusse la sua disperata guerriglia contro il colonnello Fulgencio Batista. Su questa cordigliera dirupata, che si stende per 150 km all’estremità orientale di Cuba, il comandante della rivoluzione resistette per due anni, preparando la vittoriosa marcia verso l’Avana. "Ogni accesso alla Sierra Maestra è come il passo delle Termopili, ogni colle diventa un’insidia mortale", scrisse Castro. Si dice che all’indomani del fortunoso sbarco di Las Coloradas, i barbudos approdati a queste tormentate cime coperte di una vegetazione fittissima fossero solo una dozzina. Ma nel giro di pochi mesi, grazie alla propaganda fra i campesinos, divennero alcune migliaia e poterono marciare vittoriosi verso la capitale. "La lotta sulla Sierra ci aveva cambiato e ci mise a diretto contatto con una realtà di cui prima parlavamo solo dal punto di vista teorico" scrisse poi Ernesto Che Guevara. Sulla sierra Castro e i suoi rimasero dal dicembre 1956 al novembre 1958. Erano solo in 300, ma seppero tenere testa ai 10mila uomini di Batista: Davide contro Golia. Eppure la rivoluzione era cominciata male. A Santiago, la scatenata capitale dell’oriente cubano, fori dei proiettili che sono stati lasciati sulla facciata della caserma Moncada, ricordano un altro episodio cruciale della rivoluzione. Approfittando del carnevale, il 26 luglio 1953, a cento anni esatti dalla morte del poeta-eroe nazionale José Martí, Fidel aveva attaccato pressoché a colpi di machete la guarnita postazione. Fu un bagno di sangue. Morirono oltre 60 persone, ma solo 6 caddero in battaglia. Le altre furono atrocemente torturate. Al processo il giovane avvocato pronuncerà la celebre frase: «La storia mi assolverà!». Da quel drammatico evento sarebbe nata la Cuba moderna. Amnistiato, Castro ci riproverà tre anni dopo. Acquistò un battello da una coppia di americani, il Granma, e fece rotta su Cuba. A bordo c’era posto solo per una quindicina di persone, ma insieme a Fidel Castro e a Che Guevara erano in ottanta. Anche qui le cose andarono male e lo sbarco, che avvenne sulla spiaggia Las Coloradas, risultò piuttosto un naufragio. Oggi una lunga passerella conduce al mare, dove è stato piazzato un cippo con una lapide. La riva paludosa è coperta di mangrovie e l’acqua del mar dei Caraibi è limpidissima. I guerriglieri abbandonarono la nave che si era incagliata, ma anche la scialuppa affondò. Raggiunsero la riva nuotando e avanzarono inciampando fra le mangrovie, le armi sollevate sopra la testa. La prima sera la trascorsero nella capanna di legno e paglia nascosta fra le palme. È uno dei luoghi più sacri del popolo cubano. Poco distante, sotto una pensilina è conservata una copia del Granma, che oggi si trova in una teca di vetro al museo de la Revolución dell’Avana. Le montagne della Sierra Maestra sono oggi tutelate dal parco nazionale del Turquino, una riserva di oltre 17mila ettari creata nel 1995, che prende il nome dalla cima più alta dell’isola: 1972 metri. È la Cuba più intatta ed emozionante, lontanissima dalle spiagge bianche e dagli alberghi di Varadero. Il governo ha scelto la via dell’ecoturismo e proprio in questi luoghi carichi di memorie già oggi si possono praticare attività come il trekking, qui chiamato senderismo, il birdwatching, le escursioni a cavallo, l’osservazione delle decine di specie endemiche, partecipando anche a programmi di conservazione dell’ambiente. Non lontano si stendono trecento chilometri di spiagge e cayos tutti da scoprire, oltre i quali Santiago ripropone il suo mito di ciudad rebelde al ritmo del "son caraibico".