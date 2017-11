Lanzarote, la “isla diferente”

Lanzarote è l’isola delle Canarie più vicina alle coste africane. E’ soprannominata “isla diferente” e mai soprannome fu più azzeccato. I suoi paesaggi, incontaminati e unici, devono la loro peculiarità a una delle più lunghe eruzioni vulcaniche che la storia ricordi. Nel 1730, infatti, il Timanfaya esplose. L’eruzione durò per sei anni. Lava, lapilli e cenere si riversarono sull’isola, modificandone profondamente l’aspetto e modellandone la superficie. E’ stata proprio quell’inarrestabile e violenta manifestazione naturale a trasformare Lanzarote e a regalarci un angolo di mondo spettacolare, selvaggio e incontaminato.

La casa-museo di Cesar Manrique. Le opere dell’artista sono diffuse su tutta l’isola, basti pensare al diavoletto simbolo del Parco Timanfaya o alle numerose sculture mobili e variopinte che segnano i principali incroci stradali. Ma la sua ex abitazione, ora trasformata in Fondazione e Museo, è davvero imperdibile. Costruita su una colata lavica solidificata, combina il bianco al nero. Gli interni, su più piani, si fondono nella roccia e dalle numerose vetrate spuntano i fiori e i cactus dei giardini, in mezzo a piscine e giochi d’acqua, con sullo sfondo i vulcani. Difficile da descrivere e da dimenticare.