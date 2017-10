Lasagne di pane carasau con broccoli e formaggio di capra

Ingredienti per le lasagne di pane carasau con broccoli e formaggio di capra

200 g pane carasau

500 g broccoli

250 g formaggio di capra

1 spicchio di aglio

peperoncino

sale e pepe

olio extra vergine d’oliva

Per la besciamella

500 ml latte

50 g farina

50 g burro

sale e pepe

noce moscata

Preparazione

Pulire i broccoli e cuocerli in una pentola con abbondante acqua fino a quando non siano inteneriti. Saltarli in padella con olio e aglio in camicia. Condire con sale, pepe e una spolverata di peperoncino.

Preparare la besciamella. Scaldare il latte con una spolverata di noce moscata. A parte sciogliere il burro e unire la farina setacciata mescolando rapiramente. Dopo qualche minuto, togliere dal fuoco e aggiungere il latte. Continuare a mescolare, aggiungere sale e pepe e cuocere per circa 5 minuti fino ad ottenere la consistenza desiderata.

Stendere un po’ di besciamella su una pirofila da forno e iniziare a distribuire i fogli di pane. Aggiungere i broccoli, il formaggio di capra e un po’ di besciamella e continuare fino a comporre tutti gli strati delle lasagne. Cuocere in forno preriscaldato a 180°C per circa 30 minuti.