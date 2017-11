Latte corretto alla diossina

Non è la prima volta, né sarà l'ultima, che il problema dei residui chimici interessa il latte di mucca. Negli allevamenti convenzionali gli animali hanno un sistema immunitario messo sotto stress dalla vita al chiuso e dai mangimi artificiali, poco controllati e ottenuti con metodi di coltivazione forzata (pesticidi e fertilizzanti chimici). Gli allevatori tentano di far fronte al continuo ammalarsi degli animali con trattamenti farmacologici a base di antibiotici e somministrano loro ormoni per favorirne la crescita. Inevitabilmente, queste sostanze finiscono nel latte che ci beviamo. La leggerezza con cui trattiamo l'ambiente si ripercuote sulla catena alimentare. La diossina rilevata nel latte di mucca, che ha portato oggi al sequestro di 12 strutture da parte dei Nas, ancora una volta lo dimostra. La combustione selvaggia del materiale plastico non inquina solo l'aria che respiriamo. Inquina i foraggi destinati all'alimentazione degli animali da allevamento e, di conseguenza, contamina ciò che gli animali producono per noi. Una valida alternativa al latte "corretto alla diossina" la troviamo in quello proveniente da allevamenti biologici. Parliamo di allevamenti a misura di animale, controllati e certificati, che usano foraggi naturali e non mangimi con organismi geneticamente modificati, farmaci omeopatici e fitoterapici per curare le malattie degli animali. Questi accorgimenti fanno del latte biologico un alimento più sicuro. Le opportunità del biologico, a livello di alimentazione umana, dovrebbero essere prese in considerazione soprattutto dalle mamme in allattamento. Uno studio del Wwf inglese "Chemical Trapass: a toxic legacy" (Pericolo chimico: una eredità tossica) denuncia la presenza nel latte materno di sostanze chimiche pericolose provenienti proprio dalla dieta alimentare della madre. Lo studio stima che i neonati inglesi sono esposti ad agenti tossici da 10 a 40 volte di più di quanto è consigliato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Paola Magni