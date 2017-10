LAVANDA, fiori e olio

Lavandola angustifolia Miller - Famiglia Lamiaceae (Labiatae) Principi attivi: olio essenziale, curarine, acido ursolico e rosmarinico. Proprietà: aromatiche, purificanti, antisettiche, sedative, antispasmodiche. In forma di tisana, la lavanda fluidifica la bile e aiuta il fegato. E' una pianta con una base legnosa bruna e senza foglie da cui si sviluppano numerosi fusti erbacei, alti fino a 70 centimetri, a sezione quadrangolare e grigio-pubescenti. L'infiorescenza è posta al termine del fusto che nella sua parte superiore manca di foglie; talvolta si hanno inflorescenze laterali inserite all'ascella delle ultime foglie. I fiori sono riuniti in verticilli che nel loro insieme formano una specie di spiga; essi hanno un calice tubolare, tormentoso e di colore bluastro, terminato da cinque denti piccoli e ottusi; la corolla è tubolare e termina alla fauce di due labbra: quello superiore è bilobato, l'inferiore è diviso in tre lobi sottili. Cresce nella regione mediterranea e quella montana nei luoghi rocciosi e ghiaiosi. Le infliorescenze si raccolgono all'inizio della fioritura, in giugno-luglio, recidendole alla base. Si fanno seccare in mazzi all'ombra; quando i fiori sono ben secchi, si separano facendo passare l'infiorescenza fra le mani. Si conservano in recipienti di vetro al riparo dalla luce. Uso interno Infuso (tisana) - 1 g in 100 ml di acqua. Una tazzina o una tazza al giorno (evitare un uso prolungato). E' sedativo e antispasmodico, calma il mal di testa e i crampi intestinali la nausea, il vomito e il singhiozzo. Uso esterno Tintura - 20g in 100 ml di alcool di 30° ( a macero per 8 giorni). Applicare sulla pelle con un tamponino di cotone. Purifica la pelle (utile per quelle grasse e acneiche), favorisce la cicatrizzazione di piaghe e ferite e stimola la circolazione superficiale, utili per frizioni antireumatiche. Uso cosmetico La tintura viene usata per frizioni sui capelli grassi. I fiori infusi nell'acqua del bagno lo rendono balsamico e purificante.

Sonia Tarantola