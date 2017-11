Ci sono meno bambini che lavorano

Il numero di minori costretti a lavorare nel mondo è sceso dai 245 milioni del 2000 ai 168 milioni del 2012 (erano 215 milioni nel 2008). Un calo di circa un terzo secondo i dati diffusi dall'Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo). A calare è anche il numero di bambini che nello stesso periodo sono stati costretti a fare lavori pericolosi: oggi è pari a 85 milioni, circa la metà del 2000 quando erano 171 milioni. Dati che comunque sono tutt'altro che rassicuranti visto che si tratta ancora di un bambino su dieci. Cos'è il lavoro minorile L'Organizzazione internazionale del lavoro parla di "lavoro minorile" quando la persona impiegata ha un'età in cui dovrebbe frequentare la scuola dell'obbligo oppure, più in generale, se non ha ancora compiuto 15 anni (14 anni per quei paesi dove istruzione e economia sono ancora in fase di sviluppo). Per quanto riguarda i lavori pericolosi per la salute, l'età minima è in ogni caso di 18 anni. Queste definizioni si basano sulla Convenzione sull'età minima (C138) del 1978 e quella sulle forme peggiori di lavoro minorile (C182) del 1999. Dov'è diffuso il lavoro minorile Secondo l'Ilo in Asia ci sarebbero 78 milioni di bambini costretti a lavorare. Anche se in assoluto questo numero rappresenta quasi la metà del totale, si tratta del 9,9 per cento dei bambini che abitano l'intero continente. Al contrario, nell'Africa subsahariana i bambini che lavorano sono 59 milioni pari al 20 per cento di quelli che vivono in questa regione, uno su cinque.