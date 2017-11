Lavoro profumato con l’aromaterapia

L'aromaterapia ambientale è di grande aiuto anche per la prevenzione delle malattie professionali. E non solo. L'uso delle olii essenziali protegge delle malattie infettive, ma gli esperimenti hanno rivelato che gli aromi influiscono sull'efficacia con la quale i lavoratori compiono la loro attività: si sentono di miglior umore, tendono ad avere una struttura mentale più positiva e pensano con più chiarezza ed intuito! In Giappone, Shimizu, la terza compagnia edile del paese, inserisce dei "diffusori di aromi" negli impianti di aria condizionata degli uffici e degli ospedali che costruisce, e propone degli aromi elaborati in funzione delle esigenze dei vari edifici: anti-stress per gli uffici, anti-batterici per gli ospedali, sedativi per le stazioni di treni e metro, etc... L'altro aspetto della profumazione ambientale è quello della purificazione dell'ambiente dai virus, batteri e funghi. L'azione anti-batterica, anti-virale funghicide ed acaricida degli olii essenziali permette di neutralizzare gli effetti dannosi degli impianti ad aria condizionata che provocano allergie e malattie respiratorie e di limitare il rischio di contagio delle malattie infettive dovuto alla promiscuità di lavoro negli uffici, scuole, negozi, etc... Alcune essenze hanno inoltre la proprietà di ionizzare l'aria, risolvendo il problema dell'elettricità statica dell'ambiente legato al moltiplicarsi dei computer e delle attrezzature elettroniche negli uffici. Infatti, l'elettrizzazione ambientale che ne risulta può causare nervosismo, aggressività, eccesso di stress o i sintomi psico-somatici familiari ai lavoratori VDU (Video Display Unit). La profumazione ambientale migliora "l'ambiente psicologico" del luogo di lavoro, influisce positivamente sia sui lavoratori che sui clienti ed è capace di incrementare la produttività e le vendite. L'aromaterapia al lavoro è un investimento sulla componente umana dell' azienda e protegge la salute fisica e psichica del suo vero capitale. In effetti, la profumazione ambientale "umanizza" il luogo di lavoro e non è a caso che le essenze immuno-stimolanti, ionizzanti (negativamente) e destressante sono quelle degli alberi (pino, cipresso, legno di rosa, etc...). Il futuro dell'aromaterapia aziendale è strettamente legato ai cambiamenti che segnano l'evoluzione delle modalità del lavoro in questo fine di secolo. L'esigenza di qualità delle condizioni di lavoro non è più percepito come una rivendicazione dei lavoratori ma come un elemento di primo piano nel successo aziendale. Abdes Salam Attar