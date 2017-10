Lcd Soundsystem – Traffic Free Festival

Incontro con Lcd Soundsystem al Traffic Free Festival Ciao James grazie per i consigli tecnici! a è bello il tuo flashman! Senti iniziamo a parlare del disco. Sounds of silver, il primo singolo che avete rilasciato si chiama North American Scum. QUal'è il tuo significato personale nei testi di questo brano? Oh in verità è una presa in giro! Uno scherzo! E' nata da una cosa divertete che ha detto Pat, il mio batterista. Ci sembrava un buion punto di partenza per un brano. Non ho mai pensato che potesse prendere la piega seria che ha preso, che gente la interpretasse come una o badarci troppo. E lo trovo divertente. Molta gente pensava ad una presa di posizione politica contro il tuo stesso governo. Si ma sai, in America in verità la gente sapeva benissimo che non era cosi. In Europa la gente non sa cosa pensano gli Americani, nel senso che dalla comunicazione che esportiamo: Film di hollywood, serie televisive commerciali... si pensa che la popolazione non sia capace di sarcasmo soprattutto se poilitico. In verità è un brano basato su un lato ironico di questa cosa E' invece piu diretta nell'interpretazione: "New York I Love You But you are bringing me down"? Quella è una canzone d'amore. E le canzoni d'amore devono avere dei momenti tristi..e una canzone d'amore aro-dolce. Abbiamo appena ricevuto il vostro Nuovo EP "To all my friends", come è stato lavorare con Franz Ferdinand e John Cale ? Non ci abbiamo lavorato direttamente. Abbiamo semplicemente mandato loro il brano e aspettato che ci tornasse la loro versione. Li ho incontrati e abbiamo scambiato qualche parole ma non ci abbiamo lavorato. La cosa importante era creare una loro versione, decidemmo di non avere migliaia di remix come va di moda adesso ma affidare il brano ad artisti che potessero farla nel loro stile. E stato molto soddisfacente. Sono molto contento del risultato. A noi è piaciuta molto la versione di John Cale. Dai Velvet Underground a gli LCD soundsystem i precursori ed il presente della scena di NYC... Per me è stata un idea che mi viene dalla testa e basta. Adoro lui e la sua musica solista forse di piu di quella dei velvet underground, ha una voce straordinaria. La canzona ha un pezzo di pianoforte che assomiglia a "All tomorrow's parties" dove John suona il piano. Ti confesso che ero convinto che non avrebbe accettato. Ci è piaciuto molto il video di "All my friends" ci racconti come lo avete girato? L'idea è del regista nella sua totalità. E la prima volta che leggo un trattamento e mi piace alla prima lettura. Quindi mi piacque la sua idea e il fatto che lo avremmo girato in un solo giorno. Di solito ci vuole piu temp..quindi è stato bello. Come ti divide tra il lavor di produttore- DJ-e frontman degli LCD Soundsystem Sono pessimo infatti. Ho un manger che si chiama Keith e pensa a tutto lui. Il mio tempo è in esistente. Ho dovuto accettare di non prendere lavori quando sono in tour, ed e stato molto difficile. Cosa pensi della nuova scena indie-elettronica brittannica. Credi che band come i Klaxons possano esser il futuro o solo moda passeggera. Non saprei il disco dei klaxons mi è piaciuto ma non li ho mai visti dal vivo. Ci siamo incrociati a vari festival ma non sono mai riuscito ad assistere ad una loro esibizione. Suoniamo sempre agli stessi orari! Se livedessi dal vivo ti potrei dire di piu. Se riescono a sopravvivere con l'etichetta di New Rave potrebbero far parte del futuro. Qual'è stato il tuo concerto preferito ultimamente? Probabilmente un concerto alla webster hall in New York. E stato l'ultimo show di Al degli Hot Chip. L'atmosfera era suggestiva e fui stupito da quanto suonammo bene! Al era con voi anche quando avete suonato a Milano... Si per la prima parte del tour poi è dovuto tornare ad essere.. una patatina bollente! Qual'è la tracciapreferita che hai nella borsa dei dischi? Sicuramente Jackson Jones "I feel good..put your pants on" Polusky edit. Qual'è invece la traccia più veloce che hai nella borsa dei dischi? Credo sia: Radioslave remix di "Temporay secretary " di Paul McCartney Tu non sei vecchio! Perche parli spesso anche nei tuoi dischi dell'essere vecchio? Mi sento vecchiotto. Ho 37 anni ed e vecchio per un secondo disco. Ma ho gia avuto una carriera in altre band che furono dei vicoli ciechi. Non sono vecchio paragonato agli stone o Lou Reed. Vecchio per uno al secondo disco. A volte voglio tornare a casa sbrigare il lavoro di produttore e acere del tempo libero. Come i vecchi! Quando avrai l'eta di Lou Reed che ha suonato ieri salirai ancora sul palco e ti porterai dietro un coro di bambini? Non penso che continuero a suonare. Di gente che continua a suonare a quell'età ne rispetto pochi, Lou REED SI, MA NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI PENSO CHE suonino perche non hanno niente di meglio da fare, e nonsappiano cosa fare della loro vita. Io so cosa faro e no include andare in giro a suonare vecchie canzoni.. Cosa Farai? Voglio combattere, mi alleno spesso. Voglio scrivere libri perchè è quello per cui ho studiato alluniversità, voglio fare l'isegnante. Voglio contiuare a produrre dischi. Avere piu tempo per l'etichetta.. e migliaia di altre cose!