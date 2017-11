Le citazioni più belle per sempre #3

È una gioia sfogliare libri, quaderni d'appunti. È una gioia poter condividere con un'intera community queste piccole annotazioni, questi squarci d'illuminazione. Così contribuiamo a diffondere amore per la cultura (vera, non dozzinale), amore per i libri e per le librerie, amore - geloso! - per tutti i momenti in cui riusciamo a sfogliare le pagine, chiuderci in noi stessi per riaprirci poi verso tutto il mondo.