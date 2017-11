Le donne curde amano andare in bicicletta per dimostrare di essere libere

Palloncini arancioni e bicicletta, pronte per la pedalata. A sentire il vento sul volto e nessun uomo che le dica che non possono salire in sella. Un gruppo di giovani donne ha tenuto una pedalata simbolica nella città di Amuda, nel Kurdistan siriano (vedi video), protestando contro le norme che additano le donne che vanno in bicicletta come indecenti. Sotto lo slogan "comunità libera" le ragazze, che hanno chiamato il loro gruppo Nawroz, affermano che loro vogliono avere il diritto di poter andare in bicicletta dovunque vogliano.

Nawroz, origini del nome

Donne curde in bicicletta che diffondono la cultura