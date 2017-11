Le ferrovie abbandonate recuperate con il piano Legambiente-Legacoop

Un piano per trasformare le ferrovie abbandonate in percorsi per le biciclette, "adottare" le stazioni dimenticate, le case cantoniere in disuso e tanti altri progetti che sono racchiusi nel quaderno dedicato da Legacoop e Legambiente alla valorizzazione del patrimonio in disuso, che potrebbe generare ricchezza e qualità nel segno della mobilità sostenibile. È la nuova economia che trasforma la crisi economica in opportunità: di lavoro, di buona economia sostenibile, di economia attenta all'ambiente e al territorio. In particolar modo quei modelli che tutelano e rispettano i territori, i tessuti sociali e naturalistici, con un occhio in particolare alla mobilità ciclabile.

Il piano di Legacoop-Legambiente e le cooperative di comunità

Alcune idee per recuperare le ferrovie abbandonate