Le mostre nel 2016: ecco quelle da non perdere

Difficile scegliere tra gli appuntamenti d'arte in programma per il nuovo anno nel nostro paese: sono tantissime infatti le proposte di cui potranno godere gli appassionati per far proseguire il buon momento di musei e centri espositivi italiani. Noi abbiamo scelto le mostre del 2016 che ci incuriosiscono e interessano di più. 12 mesi in giro per l'Italia alla scoperta dell'arte che, diceva Henry Miller, "...non insegna niente, tranne il senso della vita".

Mostre nel 2016: le migliori in Italia