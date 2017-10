Le piccole iene degli Afterhours

Chi sono queste piccole iene? "Ballate per piccole iene" è un album che ha a che fare con la presa di coscienza dell'esistenza della mediocrità. Le iene mi sembravano gli animali più vicini a quello che avevo in mente: persone che fanno tutto solo per convenienza ma in realtà sono fintamente felici, ridono in modo falso approfittandosi delle situazioni di debolezza degli altri. Intervista agli Afterhours Qual è il collegamento, se esiste, tra il precedente album, "Quello che non c'è", e "Ballate per piccole iene"? G. Il punto di collegamento è rappresentato dai testi di Manuel. Da "Quello che non c'è", che parlava della mancanza di punti di riferimento, si passa a "Ballate per piccole iene" in cui è emersa la consapevolezza definitiva di questa mancanza, insieme a una forma di accettazione di questa situazione. Si traduce in un disco più d'impatto, più rabbioso rispetto a "Quello che non c'è" che è maggiormente riflessivo. M. Sono due dischi molto scuri, però questo è molto più reattivo, più frizzante, come dice Giorgio, è molto più rabbioso; fatto di una rabbia forse più disperata, dovuta proprio alla presa di coscienza che certe domande che ci facevamo là, non hanno avuto risposta. L'industria discografica sembra gravemente malata, almeno in Italia. Così dicono. Potrebbe essere l'occasione per radere tutto al suolo e ripartire da zero, anzi, dalla musica? C'era questo ideale nichilista all'inizio del punk: "Distruggiamo tutto perché tutto è *****, se non lo distruggiamo non cambierà mai"; un po' quello che succede nei cicli delle guerre. Radere al suolo e ricominciare. E' un grosso pericolo: non ho ancora visto grandi passi in avanti nel ricominciare. Fino ad ora ricominciare non è stato ripartire veramente da zero. Sono molto scettico sul fatto di radere al suolo tutto e… ricominciare da cosa? E sul versante musicale? Ci sono dei buchi di creatività dovuti a una crisi profonda, e non funziona niente; quindi gli standard crollano, perché se non funziona nulla è inutile dipendere dagli standard che ti vengono imposti. Anche nella testa della gente dovrebbe esserci più libertà di fare veramente quello che si vuole con la musica, è una nostra occasione. Qualcuno lo sta facendo, però vedo che nel novanta percento dei casi è un'occasione persa. Chi dovremmo tenere sott'occhio nella musica in Italia? Gli One Dimensional Man è uno dei gruppi che sta facendo un discorso più naturale, ricco di grande talento, con rimandi agli anni '80, però gli anni '80 che preferisco. Anche i Perturbazione, che sono della nostra stessa "scuderia", fanno cose molto delicate senza essere post-rock, leggere ma non innocue, non svuotate da certi contenuti carnali che sono ciò che mi emoziona di più nella musica. Anche noi crediamo fortemente che "Vivere male prima o poi ci fa male". Che cosa può scatenare un cambiamento visto che avvengono solo "Rivoluzioni che non fanno male"? Non c'è rivoluzione che valga, le rivoluzioni sono solo un momento di esaltazione collettiva e forse servono solo ad alimentare la speranza che servano a qualcosa, ma dalle rivoluzioni che sono avvenute non vedo un fine. Vedo solo un'ulteriore regressione. Il cambiamento anche nelle nostre vite può essere fatto solo quotidianamente, comunicando le nostre esperienze. Che è poi quello che cerchiamo di fare tutti, chi in piccolo, chi in grande.