Le strade di Roma saranno illuminate a Led

Roma s'illumina di Led. Un intervento innovativo che porterà la capitale a risparmiare fino al 55 per cento dell'attuale bolletta elettrica, ovvero 15 milioni di euro ogni anno. Senza contare il risparmio di energia elettrica e quindi di emissioni. “Oggi la tecnologia led è in grado di mostrare tutte le sue potenzialità in termini di risparmi e rispetto per l'ambiente”, ha dichiarato il sindaco Ignazio Marino in una nota. “Abbiamo predisposto un intervento innovativo che consentirà alle 12 mila vie e piazze di Roma di essere illuminate da 190 mila lampade a tecnologia Led e i cittadini potranno vedere i primi risultati entro le prossime settimane. Questo progetto porterà Roma al livello di grandi città internazionali, come Los Angeles, Copenhagen, Oslo e Birmingham.

