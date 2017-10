Le 7 strade più poetiche d’Italia

Le strade più poetiche d'Italia sono a dir poco sbalorditive. Il nostro Paese offre itinerari sbalorditivi per bellezza paesaggistica, significato culturale, divertimento di guida. LifeGate ne ha selezionati alcuni, per percorrere nuove strade divertenti e suggestive, più ricche di immagini indimenticabili e sensazioni da conservare e raccontare. 1. I cipressi di Giosuè Carducci Un lungo viale bordato di cipressi porta il viaggiatore dalla strada statale su su verso la collina, dove c'è un piccolo borgo medievale racchiuso nelle mura del suo castello: Bolgheri. Celebre per la poesia di Giosuè Carducci dal titolo "Davanti a San Guido" dove parla con i cipressi, "che a Bólgheri alti e schietti / Van da San Guido in duplice filar / Quasi in corsa giganti giovinetti", che lo accolgono ormai adulto nella terra della sua infanzia. Oltre ai luoghi carducciani, questa zona della Toscana è impagabile per il mare limpido, per le opere d'arte che vengono da lontano nel tempo, gli splendidi vini, i cibi sani e caserecci, le oasi del Wwf e le aree naturalistiche protette tutt'intorno. Dopo gli interventi agronomici che hanno scongiurato il pericolo mortale per le piante (cancro corticale), a febbraio di quest'anno è anche partito un "lifting" dei cespugli tutt'intorno e degli alberi per ringiovanire il viale.

Percorrendo la SS1 Variante Aurelia, nel tratto fra Cecina e San Vincenzo, prendere l'uscita indicante Bolgheri (circa 5 km).

Per il comune di Castagneto Carducci si estende il famoso viale dei cipressi, una strada di 5 km che collega l'Oratorio di San Guido al centro storico di Bolgheri. Un lungo rettilineo, fiancheggiato da due file di fitti cipressi secolari, in tutto 2540. La sua costruzione data al XIX secolo.

Ci si può arrivare solo in auto perché il comune non è servito da una stazione ferroviaria.

2.

Dallo svincolo dell'A22 Bolzano Nord, proseguire lungo la Statale 12 del Brennero. Da Ponte Gardena si imbocca l'ex Statale 242, si passano Ortisei e Selva di Val Gardena, dove la valle termina sul fondo del massiccio e spettacolare Gruppo del Sella. Da qui, andare verso Passo di Sella, Canazei, Passo Pordoi, Passo di Falzarego e ritornare passando però da Corvara e il Passo di Gardena.

3.

L'itinerario parte da Alba, capitale della Langa, città dalle cento torri, delle tradizioni secolari che vivono sulla Strada del Barolo. Dopo 10 km c'è il castello di Grinzane Cavour, maniero appartenuto al celebre statista Camillo Benso. Altri 10 km e s'inanellano Barolo, con la rinomata Cantina Marchesi di Barolo, e La Morra, con frazioni, cantine e l'alta piazza Castello che domina le Langhe. Tra panorami mozzafiato e curatissimi vigneti, a 60 km c'è il Castello di Serralunga e la passeggiata a Dogliani, tra le vie dell'architetto Schellino. Santo Stefano Belbo, a 27 km da Roccaverano, è il luogo mitico della poesia di Cesare Pavese, della sua memoria e della nostalgia, di vigne, rive e campi. Il percorso prosegue per Canelli, sede delle cantine Gancia, Nizza Monferrato e Mombaruzzo (dove ha sede una fabbrica di amaretti). La Strada della Barbera d'Asti termina proprio nella città capoluogo di Provincia da cui prende il nome.

4.

Da Rimini si prende la SS258 direzione Verucchio. Da lì in poi, due le possibili deviazioni, entrambe in salita: verso San Marino, o dopo, verso la rocca di San Leo. Riprendendo a Pennabilli la SS258 si va verso il Passo di Viamaggio, costeggiando l'Alpe della Luna per far tappa a Sansepolcro. Ripartire seguendo le indicazioni per Città di Castello. A San Giustino imboccare la divertente salita verso Bocca Trabaria, SS73, fino a mille metri di quota, che poi scende dolcemente lungo la Valle del Metauro, Mercatallo, Sant'Angelo in Vado, Urbania e, una ventina di km dopo, Urbino.

5.

Si può partire da Lucca o Livorno, o viceversa da Grosseto (dalla E80) o Piombino. La spina dorsale dell'itinerario è la SS439 che collega Ponsacco (Pi) con Follonica (Gr). I momenti più suggestivi e stranianti sono tra le Saline di Volterra e Castelnuovo di Val di Cecina, attraversando Larderello e Pomarance e Larderello, dove c'è anche il museo nazionale della geotermia.

6.

Dall'uscita di Assergi dell'A24 ci sono due modi per raggiungere Campo Imperatore: la funivia a Fonte Cerreto oppure, sempre da questa località, la panoramicissima SS17bis che arriva fino all'altipiano. Si può anche giungere dal Passo delle Capannelle (altro bellissimo percorso) tramite la Provinciale 86 che poi si allaccia alla 17bis.

7.