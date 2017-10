pietre preziose

In una seduta di cristalloterapia per rinforzare il corpo e riequilibrare l'energia, le pietre vengono applicate sul corpo, in corrispondenza dei punti di agopuntura. In questo modo, i cristalli si "sintonizzano" con il nostro sistema elettromagnetico utilizzando i chakra (i principali sono sette, posti alla sommità del capo, in mezzo all'arcata sopraccigliare - detto anche terzo occhio -, al centro della gola, sopra il cuore, all'altezza del plesso solare o diaframma, quattro dita sotto l'ombelico e nel perineo). Con la loro azione, le pietre armonizzano i chakra e migliorano la circolazione dell'energia nel corpo, fornendo un valido aiuto nei momenti di difficoltà. Quando si vuole agire su una parte specifica del corpo, allora i cristalli sono posti direttamente sulle zone doloranti o, magari, indossati come una collana. Ogni pietra ha le sue qualità terapeutiche. Qualche esempio? L'ametista ha proprietà calmanti e svolge un'azione equilibrante sulle persone che soffrono di pressione alta. Anche il quarzo rosa emette un'energia rilassante ed è utile per ritrovare tranquillità e lucidità dopo un periodo di crisi. Il turchese, invece, contribuisce alla rigenerazione dei tessuti e protegge dalle sostanze che inquinano l'ambiente. Per stimolare la memoria e le facoltà mentali, è indicato lo smeraldo, mentre l'avventurina può dare sollievo agli occhi stanchi e affaticati. L'elenco è lungo, poiché ciascuna pietra ha le sue caratteristiche specifiche, ma imparando a conoscerle possiamo trovare facilmente quella che fa a caso nostro. Ci si può anche affidare all'intuito e passare la mano sul mucchietto di pietre che si trova nei negozi specializzati e prendere quella che ci attira energeticamente. Sarà questa la nostra pietra, almeno in questo momento della vita, a prescindere dalla sua forma, colore e bellezza. Perché possa trasmetterci tutta la sua energia benefica, occorre prepararla e purificarla, per disperdere tutte le energie che ha accumulato nel suo viaggio dalle miniere al negozio dove l'abbiamo acquistata. Ci sono diversi metodi, come quello di lasciarla sotto l'acqua corrente, immergerla nel sale, coprirla di terra o esporla ai raggi del Sole o della Luna. Con i loro diversi colori e forme geometriche, le pietre sono un meraviglioso dono della Terra, che vale sicuramente la pena conoscere e apprezzare al di là della loro fredda e immota bellezza esteriore. Marilisa Verti