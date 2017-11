Le Arti Marziali come scambio, come crescita, come vita

Invasi dai film sulle arti marziali, ci siamo fatti un'idea di queste antichissime discipline come spesso, adatte ad una comunità di superuomini egoici e convinti di aver trovato una via preferenziale per la propria affermazione del sé e/o per le proprie tendenze dominatrici e oppressive. Il combattimento è però solo una delle componenti di queste arti, l'aspetto dello scontro è quello che abbiamo assorbito perché appariscente e più conforme alla nostra visione occidentale, in quanto utile a una chiara affermazione del sé. Ma proprio l'affermazione del sé, è in contrasto con l'atteggiamento di anamento, di fusione, necessario per essere tutt'uno con il compagno, con colui che ci presta il suo corpo, e cui prestiamo il nostro, in un mutuo e reciproco scambio che è garanzia di crescita. Una volta avvicinate queste attività, è indispensabile trascendere il concetto di scontro, di combattimento per abbracciare una visione armonica, dove l'avversario è la figura complementare, necessaria per raggiungere l'equilibrio attraverso il continuo e alterno contatto. La crescita personale è il vero obiettivo della pratica, il fatto di acquisire un metodo di autodifesa è solo una piccola parte della totalità della via prescelta. Certo tutte le palestre come le chiese sono templi, luoghi e a più, dove la pratica di una via è preparazione alla vita reale, dove una ritualità fine a stessa deve lasciare il posto alla successiva applicazione nella vita, in modo da non trasformarsi in sterile manierismo. Si possono frequentare le palestre per la socialità che impregna questi luoghi o solo per fare della buona ginnastica o per tastare i propri limiti corporei, ma per praticare le arti marziali, non si può prescindere dalla componente di crescita, di progresso personale, che nell'unione tra corpo e mente si deve definire spirituale. Le arti marziali sono quindi qualcosa di più, sono uno strumento per progredire, per guarire, autocurarsi attraverso la catarsi, un inseguire un ideale pacifico seguendo la propria via. Seguendo il -DO delle arti marziali, letteralmente: la via, è la direzione, il percorso personale, il cammino della nostra esistenza. Helmut Masetti, Campi di luce

M.P.