Le bugie che raccontano gli uomini

Bugie… quante ne abbiamo dette? Quante ne abbiamo sentite e subite? Su pensiamoci… Ci sono quelle piccole, altresì dette bianche. Sono quelle che nascondono piccole verità. Sono quelle che non creano grossi turbamenti, né grossi scompensi o esami di coscienza. Poi ci sono quelle più grandi, quelle che danno l'illusione di essere grandi strateghi: "Guarda cosa son riuscito ad inventare!". Attenzione, però, perché se non si è abbastanza abili ed esperti, questa seconda tipologia rischia di reggersi su un'architettura fragile fragile che si sgretola facilmente lasciandoci nudi e meschini. In questo libro, composto da quaranta brevi racconti dal ritmo rapido e piacevole, l'umorismo vince e ci regala uno specchio seppur parziale della nostra realtà… perché diciamoci la verità, tutti mentiamo. Almeno un po'. Ci si ritrova perciò ad immedesimarsi, se non nei personaggi, almeno nelle situazioni. In fondo sono canovacci già scritti, situazioni già viste e vissute: bugie d'amore, bugie politiche, bugie erotiche. Ma Verissimo (ironico il cognome di un autore di un libro sulle menzogne, no?) riesce con l'abilità del suo stile incalzante e satirico a stimolare interesse e a condurci in questa parabola del falso. Infatti se le bugie hanno le gambe corte, trovano sempre qualcuno disposto a portarle lontano. E questi racconti dimostrano quanto...