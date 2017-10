Le carte dei Nat, gli spiriti della Natura

Le Carte dei Nat sono un valido strumento di mediazione tra l'Io razionale e l'Io istintuale, sono una chiave straordinaria per accendere il dialogo con le parti profonde della psiche e con le memorie transegenerzionali. Di conseguenza esse costituiscono un sistema pratico molto efficace per tutti coloro che si interessano alla psicogenealogia, al counselling transgenerazionale, alle costellazioni familiari e immaginali. Le Carte dei Nat sono un mezzo che chiunque può usare in qualsiasi momento per interrogare la propria anima e i propri avi. Inoltre sono uno strumento importante nelle mani dei professionisti impegnati in relazioni d'aiuto. Queste carte favoriscono il dialogo con il consultante stimolando l'intuizione e la rivelazione delle soluzioni. I Nat ci ispirano un modo di sentire naturale che dona ristoro all'anima selvaggia permettendole di respirare, essi sono un omaggio alla vita secondo natura. All'imbrunire ci indicano la via verso la felicità e all'alba, quando le immagini dei sogni si dissolvono, essi sussurrano alle nostre orecchie "formule magiche" che ci sostengono lungo il cammino fino al traguardo finale. I Nat possiedono il sapere delle stelle e l'amore dei poeti. Erano uomini e donne in un tempo molto lontano e sono divenuti spiriti per guidarci impeccabilmente lungo il cammino. Dallo stesso istante in cui si decide di usarle, le carte dei nat conducono lontano dal conosciuto, dai luoghi comuni, dai sensi obbligati, aprendo all'esperienza visionaria e all'intuizione passaggi imponderabili. Ogni volta che si impugna il mazzo decisi a usarlo è come entrare nel vivo del rito ancestrale: lo sciamano/la sciamana ti tende una mano invitandoti alle danze, chiedendoti, sopra al suono dei tamburi: "vuoi essere mio fratello/mia sorella"? Il libro contiene anche una iniziazione al mondo della psicologia immaginale dove "fare anima" è l'attività fondamentale. La psicologia immaginale unita alla psicogenealogia e alle costellazioni familiari consente un approccio profondo e affascinate ai temi transgenerazionali. Da questo felice connubio nascono le costellazioni immaginali. Selene Calloni Williams è stata la prima ad introdurre l'approccio immaginale nell'utilizzo del counselling transgenerazionale e delle costellazioni familiari e ha fatto scuola. Oggi numerosi sono i suoi allievi - psicologi, psicoterapeuti, analisti, medici, naturopati, counsellor, coach … - che operano in centri privati e pubblici, in aziende e in istituti sanitari attraverso la psicogenealogia e le costellazioni immaginali. Il libro sui Nat è anche frutto delle ricerche etnoantropoligiche che Selene ha condotto in Myanmar presso sciamani birmani e minoranze etniche. Il filmato allegato al presente volume è un poetico omaggio alla cultura sciamanica e animista, la sua visione è un viaggio nelle profondità della nostra anima selvaggia dove si cela un inesauribile potere di guarigione e di realizzazione.